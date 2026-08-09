7,5 Aylık Hamile Atiye Sahne Öncesi Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

7,5 aylık hamile olan Atiye, Kastamonu’daki konseri öncesi aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, serum sonrası taburcu edildi.

7,5 Aylık Hamile Atiye Sahne Öncesi Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 12:11

Kastamonu’da sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi yaşadığı rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu. Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında sahne alması beklenen ünlü şarkıcı konser saatine kısa süre kala aniden fenalaştı.

7,5 aylık hamile olan ve dördüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Atiye’nin bir anda midesi bulandı ve kendisini oldukça halsiz hissetti. Durumu fark eden eşi ise vakit kaybetmeden sanatçıyı Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.

Hastanede Serum Takıldı

Atiye’nin hastaneye kaldırılması festival alanında ve sosyal medyada kısa sürede merak konusu oldu. Özellikle hamileliğinin son dönemlerinde olmasına rağmen konserlerine devam eden sanatçının sağlık durumunun nasıl olduğu sevenleri tarafından yakından takip edildi.

Hastanede doktorlar tarafından kontrol edilen Atiye’ye serum tedavisi uygulandı. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun normale döndüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcı, bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

“Yediğim Bir Şey Dokundu Herhalde”

Hastane çıkışında kendisini merak edenlere açıklama yapan Atiye, yaşadığı rahatsızlığın ciddi bir durum olmadığını söyledi. Mide bulantısının nedeninin yediği bir şey olabileceğini belirten sanatçı, bu nedenle konsere çıkamadığını anlattı.

Atiye, “Yediğim bir şey dokundu herhalde. Yaşadığım mide bulantısı yüzünden ne yazık ki sahneye çıkamadım” diyerek yaşananları kısaca anlattı.

Hem Atiye Hem Bebeği İyi

En çok merak edilen konu ise Atiye’nin ve bebeğinin sağlık durumuydu. Ünlü şarkıcı hem kendisinin hem karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek hayranlarının yüreğine su serpti.

Dördüncü bebeğini bekleyen Atiye yaşadığı bu kısa süreli rahatsızlığın ardından hastaneden ayrıldı. Hamileliğine rağmen konser programına devam eden sanatçının bu kez sahne yerine hastaneye gitmesi, sevenlerini oldukça korkuttu.

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