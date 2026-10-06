7 Numara'nın Rüya'sı 26 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Nuray Uslu'nun Son Görüntüsüne İnanamayacaksınız

Bir dönemin sevilen dizisi 7 Numara'nın Rüya'sı Nuray Uslu, yıllar sonra değişen imajıyla gündeme geldi. İşte oyuncunun son hâli...

7 Numara'nın Rüya'sı 26 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Nuray Uslu'nun Son Görüntüsüne İnanamayacaksınız
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 12:43

2000'li yılların başında ekranlara gelen ve izleyecilerin unutamadığı yapımlardan biri olan 7 Numara, aradan geçen yıllara rağmen hatırlanmaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Rüya'ya hayat veren Nuray Uslu da uzun süredir ekranlardan uzak olsa da kariyerini kamera arkasında sürdürdü. 2026 yılında eski rol arkadaşı Cenk Tunalı ile yeniden bir araya gelmesiyle de gündeme gelen Uslu, bu kez son görüntüsüyle dikkat çekti.

7 Numara'nın Unutulmaz Rüya'sıydı

TRT 1 ekranlarında 2000 yılında yayınlanmaya başlayan 7 Numara, üniversite öğrencisi dört genç kızın İstanbul'daki yeni yaşamını ve aynı evin diğer sakinleriyle yaşadıkları olayları konu alıyordu. 2003 yılına kadar devam eden dizide Nuray Uslu, duygusal yapısıyla öne çıkan Rüya karakterini canlandırdı.

Sarışın görünümü ve hassas karakteriyle izleyicinin hafızasında yer eden Rüya, dizinin sevilen isimleri arasındaydı. Uslu'nun 7 Numara ile ilişkisiyse oyunculuktan ibaret değildi. Oyuncu, dizinin senaryo çalışmalarında da görev aldı.

Ekrandan Kamera Arkasına Geçti

Nuray Uslu'nun kariyerinde 7 Numara sonrasında farklı bir yön öne çıktı. Senaryo yazarlığına ağırlık veren Uslu, yıllar içinde pek çok televizyon projesinin senaryo ekibinde yer aldı. Aşk Laftan Anlamaz, Kocamın Ailesi, Kocaman Ailem ve Sorgu bu çalışmalar arasında bulunuyor.

Oyuncu olarak da Binbir Gece ve Çeşm-i Bülbül gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Uslu, zamanla ekran önünden çok yazarlık tarafındaki çalışmalarıyla tanınmaya başladı.

26 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Geldiler

Uslu, 2026 yılının haziran ayında 7 Numaradan rol arkadaşı Cenk Tunalı ile bir araya geldi. Dizide Rüya ve Deniz karakterlerini canlandıran ikili, aradan geçen 26 yılın ardından buluşmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu buluşma, dizinin hayranları için nostaljik anlardan biri oldu.

Nuray Uslu'nun Son Hâli Dikkat Çekti

Uslu'nun yıllar içindeki değişimi de sosyal medyada ilgi görüyor. 7 Numara döneminde sarı saçlarıyla tanınan oyuncu, bugün daha koyu saç rengi ve farklı tarzıyla kamera karşısına çıkıyor. Eski görüntüleriyle yeni fotoğrafları yan yana geldiğinde değişimi açıkça fark edilen Uslu, doğal görünümüyle dikkat çekiyor.

Bir dönem Rüya karakteriyle ekranların sevilen yüzlerinden olan Nuray Uslu, aradan geçen yıllarda mesleğinden kopmadı. Ekran önündeki görünürlüğü azalsa da senaryo çalışmalarını sürdüren oyuncu 26 yıl sonra yeniden gündeme gelmesiyle 7 Numara dönemini hatırlattı.

 

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