7 Eylül Sabahı IBAN'a 15.960 TL Yatıyor 1-2-3 Çocuğa Taze Destek Ödeniyor

Devlet destekleri ile hanelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Özellikle de çocuklu hanelere çok sayıda destek ödemesi yapılıyor. İşte bunlardan sadece biri merakla araştırılıyor. Yaşam şartlarının bu derecede zorlaştığı günümüzde özellikle de hane de çocuğu bulunan birey kara kara günü nasıl geçireceğini düşünmeye devam ediyor. Sosyal devlet olma yolunda emin adımlarla ilerleyen hükümet, bu kapsamda bir çok destek ödemesi sunuyor. özellikle de çocuğun refah ortamını sağlamak dar gelirli hanelerde devlete düşüyor. Bu kapsamda devlet türlü türlü desteğini hanelere sunuyor.

Aile Destek programı kapsamında yapılan aylık 850 TL ile başlayan ve 1250 TL'ye kadar çıkan destek ödemeleri en çok ilgi gören yardım programları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek programı ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programın 2024 yılı Temmuz ayına kadar ulaştığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında 3 ödemenin de bir anda yapılacağı haberi de gündeme çıktı. Hak sahibi vatandaş bir sene daha başvuru yapmadan aylık ödemeden faydalanabilecek iken henüz başvurusunu yapmayan Dar gelirli vatandaş ise bu kapsamda yeni başvuru için başvuru şartları ile birlikte başvuru adresine merak ve araştırmaya başladı. Aile destek programına ek olarak çocuk destek bileşeni de ödenmeye devam edecek. 350 TL ile 650 TL arasında yapılan bu ödemeye ek olarak Bir de elektrik faturası desteğe yapılacak. Bu ödemelerin hepsi tek seferde PTT üzerinden çekilecek ve senede yapılan ödeme toplam 15.960 TL'ye kadar ulaşabilecek.

3 ÖDEME BİR ARADA YAPILACAK

Destek ödemesi şu planla yapılıyor. Hane geliri 450 TL ve altında olanlar için aylık 1.250 TL, Hane geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar için aylık 1.100 TL, Hane geliri 911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altında olanlar için aylık 950 TL, Hane geliri 1.372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL arasında olanlar için aylık 850 TL ödeme yapılmaktadır. bu kapsamda Çocuk destek bileşeni ile alakalı ödemeler de şu şekilde yapılacak. 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

3 çocuklu hanelere 450 TL,

4 çocuklu hanelere 550 TL,

5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL ödenmekteyken, elektrik faturası desteği de 130 TL ile 260 TL arasında değişkenlik göstermektedir.