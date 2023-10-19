668 kilometre derinden çıkarılan 3 milyar yaşındaki elmas dünyanın en nadide taşı oldu

Dünyada oldukça özel olduğu bilinen "Okavango Mavi Elmas" adı verilen değerli taş görenleri şaşkına çevirdi. 20,46 karatlık oval şekilli mavi elmas, gök mavisi rengi ile yerin derinliklerinden çıkarıldı. Dünyanın derinliklerine inildikçe ortaya çıkan sırlar ise herkese şaşkına çeviriyor. Son çıkan bu sır dünyanın en pahalı sırları arasında yer alıyor.

Botsvana hükümetine ait Okavango Elmas Şirketi'nden Marcus ter Haar, "Elması gördüğümüz ilk anda çok özel bir şeye sahip olduğumuzu anladık" sözleri ile yaşadıkları heyecanı anlattı. 20 karatlık cilalı elması inceleyen herkes bulunan mavi elmasın daha önce gördükleri hiçbir mavi taşa benzemediğinin altını çizdi. Şirket yetkilisi buldukları elmasın hayatta bir kez bulunabilecek bir şey olduğunu söyledi.

Dünya genelinde nadirliği ve muhteşemliği ile tanınan Okavango Mavi Elmas, göz alıcı mavisi ile tarihinde benzersiz bir anı oluşturuyor. Bu eşsiz taş, 3 milyar yıldan fazla bir süredir Dünya'nın derinliklerinde saklanmış. Keşfedildiğinde, bilim insanları ve değerli taş uzmanları, bu olağanüstü taşın eşsiz güzelliğine ve nadirliğine hayran kaldı.

Okavango Mavi Elmas, Botsvana'da, Orapa Madeni'nde bulundu. Bu maden, dünyanın en büyük elmas madenlerinden biri olarak bilinirken, bu özel taşın keşfi madenin prestijini bir üst seviyeye taşıdı. Elmasın çıkarılmasının ardından dünya çapında büyük bir heyecan yaratıldı ve bu nadir taşın gördüğü ilgi her geçen gün artıyor.

Mavi elmasların dünya genelindeki nadirliği göz önüne alındığında, Okavango Mavi Elmas'ın bulunuşu tarih kitaplarına geçecek bir an olarak kaydedilecektir. Bu muhteşem taşın gelecekteki sahibi şanslı bir koleksiyoncu veya mücevherat meraklısı için bir hayal olabilir. Elmasın kesimi ve işlenmesiyle ilgili detaylar merakla bekleniyor.

Okavango Mavi Elmas, Dünya'nın en derinliklerinden gelen muhteşem bir hazine olarak ortaya çıktı. Bu nadir ve göz kamaştırıcı taş, değerli taş tutkunları ve bilim insanları için unutulmaz bir anı oluşturuyor.

Popüler bilim sitesi PopSci, okyanusların derinliklerinde oluşan eşsiz bir doğa harikası olan Okavango Elması'nın yerini tespit etti. Elmasın, yaklaşık olarak 668 kilometre derinlikte bulunduğu açıklandı. Bu derinlikte uzmanlar, Okavango Elması içinde bol miktarda bor bulunduğunu vurguladılar. Ayrıca, elmasın içerisindeki bor miktarının azottan daha fazla olduğunu belirttiler. Bu önemli keşif, değerli taşların oluşumuna ilişkin yeni bilgilere ışık tutuyor.

Okavango Elması'nın büyüleyici güzellikteki rengi, okyanusların derinliklerinden gelen bir malzeme olan bor ile oluştuğunu belirten yetkililer tarafından açıklandı. Tektonik plakaların çarpışması sonucunda dünyanın derinliklerine inen bu özel elmas malzemesi, okyanuslardan aldığı bor ile şekillendi. Bu benzersiz taşın oluşum süreci yaklaşık 3 milyar yıl önce başladı. Yetkililer, Okavango Elması'nın dünyada nadir bulunan bir taş olduğunu ve teknolojik süreçlere dair daha fazla bilgi sağladığını belirtti.

Elmasın yerindeki derinliklerinden çıkarıldığında tam 41,11 karat ağırlığında olduğunu açıklayan yetkililer, bu benzersiz taşa "Fantastik Derin Mavi" adını verdiklerini belirtti. Bu özel elmasın kendine özgü bir rengi olduğu ve daha önce hiç görülmemiş bir güzellik taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, bu tür taşların belirli madenlerde nadir olarak bulunduğu ifade edildi. Uzmanlar, elmasların genellikle karbon atomlarının birleşmesi sonucunda şeffaf olduğunu, ancak saflıkları bozulduğunda farklı renkler alabileceğini açıkladılar. Renkli elmasların dünya genelinde çıkarılan taşların yaklaşık yüzde 0,01'ini oluşturduğunu belirttiler.

Okavango Elması'nın gizemli ve büyüleyici öyküsü, bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu eşsiz taşın keşfi, doğanın derinliklerinde ne kadar büyük sırlar barındırdığını bir kez daha gösteriyor.