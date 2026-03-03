62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: "Ahh Ah Zor Vallahi!"

Biricik Suden kaç yaşında? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in spor rutinleri ve "yaşlılık zor" diyerek paylaştığı o çok konuşulan fit karesinin detayları haberimizde...

62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-03-2026 10:38

Türk müziğinin efsane ismi Mazhar Alanson’un 23 yıllık eşi Biricik Suden, spor salonundan çıkmayan disiplinli yaşam tarzı ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle bir kez daha gündem oldu. 62 yaşına giren ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı karesiyle adeta zamana meydan okudu.

Spor Salonunda Geçen Bir Ömür

Haftanın neredeyse her gününü ağır antrenmanlar ve sıkı bir diyet programıyla geçiren Biricik Suden, fit görüntüsünün tesadüf olmadığını her fırsatta kanıtlıyor. Takipçilerinin hayranlıkla izlediği Suden, kaslı yapısı ve enerjisiyle "yaş sadece bir sayıdır" sözünün vücut bulmuş hali gibi.

 "Yaşlılık Zor!" Diyerek Ti'ye Aldı

Sosyal medyayı aktif ve esprili bir dille kullanan Suden, son paylaşımında aynadaki kusursuz görüntüsüne inat yaşlılığı ti'ye aldı. Kendiyle barışık tavrıyla dikkat çeken ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

"Ahh ah yaşlılık da zor vallahi... 62 yıl vay be!"

Suden'in bu ironik paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri "Biz 20'lerimizde böyle değiliz", "Yaşlılık size uğramayı unutmuş" yorumlarında bulundu.

Benzer Haberler
Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj
Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Cephesinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Cephesinde "Ayrılık" İddiası: 10 Yıllık Yuva Çatırdıyor mu?
Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’a Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’a "Zarif" Yanıt: Polemik Kapısı Kapandı!
Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: "Türkiye’de Başka Örneğim Yok!"
Tayland’dan Milano’ya Aşk Turu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Yurda Döndü! Tayland’dan Milano’ya Aşk Turu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Yurda Döndü!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Aşk Bitti, Sahne Kapandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Arasında Sosyal Medya Savaşı.
  • 24-02-2026 11:05

Aşk Bitti, Sahne Kapandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Arasında Sosyal Medya Savaşı.

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"