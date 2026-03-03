62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: "Ahh Ah Zor Vallahi!"

Türk müziğinin efsane ismi Mazhar Alanson’un 23 yıllık eşi Biricik Suden, spor salonundan çıkmayan disiplinli yaşam tarzı ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle bir kez daha gündem oldu. 62 yaşına giren ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı karesiyle adeta zamana meydan okudu.

Spor Salonunda Geçen Bir Ömür

Haftanın neredeyse her gününü ağır antrenmanlar ve sıkı bir diyet programıyla geçiren Biricik Suden, fit görüntüsünün tesadüf olmadığını her fırsatta kanıtlıyor. Takipçilerinin hayranlıkla izlediği Suden, kaslı yapısı ve enerjisiyle "yaş sadece bir sayıdır" sözünün vücut bulmuş hali gibi.

"Yaşlılık Zor!" Diyerek Ti'ye Aldı

Sosyal medyayı aktif ve esprili bir dille kullanan Suden, son paylaşımında aynadaki kusursuz görüntüsüne inat yaşlılığı ti'ye aldı. Kendiyle barışık tavrıyla dikkat çeken ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

"Ahh ah yaşlılık da zor vallahi... 62 yıl vay be!"

Suden'in bu ironik paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri "Biz 20'lerimizde böyle değiliz", "Yaşlılık size uğramayı unutmuş" yorumlarında bulundu.