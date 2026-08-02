62 Yaşındaki Hülya Avşar'ın Bikinili Pozları Olay Yarattı!

Hülya Avşar yaz gelince rotasını yine değişmedi ve her zamanki gibi Ayvalık’taki evine geçti. Tatilin tadını çıkaran ünlü sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Özellikle beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla verdiği doğal pozlar takipçilerinin dikkatini çekti.

Paylaşılan fotoğraflarda Avşar’ın gösterişli bir çekim yerine tamamen günlük ve samimi anlarını paylaşmayı tercih ettiği görüldü. Deniz kenarında otururken sahilde yürürken ve çocuklarla kumda sohbet ederken çekilen kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Doğal Haliyle Beğeni Topladı

62 yaşındaki sanatçının paylaşımlarında en çok konuşulan konu ise fit görüntüsü oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Avşar’ın yıllardır formunu korumasına dikkat çekerek övgü dolu yorumlar yaptı. Kimileri doğal görünümünü beğenirken kimileri de yıllara meydan okuyan fiziğine hayran kaldığını dile getirdi.

Hülya Avşar’ın makyajdan uzak ve sade tarzıyla yaptığı paylaşım magazin sayfalarında da geniş yer buldu. Özellikle gösterişten uzak tatil kareleri takipçileri tarafından samimi bulundu.

Yazın Vazgeçilmez Adresi Ayvalık

Aslında bu görüntüler Hülya Avşar hayranları için çok da sürpriz olmadı. Çünkü ünlü isim uzun yıllardır yaz aylarını Ayvalık’taki evinde geçiriyor. Tatil dönemlerinde zaman zaman deniz keyfi yaparken bazen spor yaparken bazen de doğayla iç içe anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bu yıl da aynı geleneği sürdüren Avşar sakin tatilinden kesitleri takipçileriyle buluşturdu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Paylaşımın ardından yorumlar peş peşe geldi. Takipçileri hem doğal görüntüsünü hem enerjisini konuşurken, fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan magazin içerikleri arasına girdi. Hülya Avşar yıllardır olduğu gibi bu yaz da tatil kareleriyle adından söz ettirmeyi başardı ve sosyal medyanın gündemine yerleşti.