6 Bin TL’lik Makarna Krizi! Aziz Yıldırım Devreye Girdi

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın bir restoranda yediği makarna için ödediği iddia edilen 6 bin TL’lik hesap oldu. Olay kısa sürede büyüdü ve sadece bir restoran faturası olmaktan çıkıp Türkiye’deki yeme içme sektöründeki fiyatları yeniden tartışmaya açtı.

Bir Tabak Makarna Nasıl 6 Bin TL Olur?

İddialara göre Yaz Yıldırım’ın yediği makarnanın fiyatı tam 6 bin TL’ye ulaştı. Bu rakamı duyanların ilk tepkisi ise doğal olarak şaşkınlık oldu.

Restoran yetkililerinin açıklamasına göre fiyatın bu kadar yükselmesinin nedeni makarnaya eklenen trüf mantarı ve parmesan peyniri. Özellikle trüf mantarı dünyanın en pahalı ürünlerinden biri olarak biliniyor. Ancak buna rağmen birçok kişi bir tabak makarnanın bu seviyelere çıkmasını hâlâ anlamakta zorlanıyor.

Aziz Yıldırım’ın Restorana Gittiği İddiası

Konuyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da Aziz Yıldırım’ın bizzat restorana giderek hesapla ilgili bilgi aldığı yönünde.

İddialara göre Yıldırım’ın amacı sadece fiyatı sorgulamak değil kızının ünlü bir ismin çocuğu olduğu için farklı bir uygulamayla karşılaşıp karşılaşmadığını öğrenmekti. Restoranın ise adisyonu göstererek fiyatın kullanılan ürünlerden kaynaklandığını anlattığı öne sürüldü.

Asıl Tartışma Fiyatlar

Olayın ardından sosyal medyada birçok kişi aynı noktaya dikkat çekti: Sorun sadece bu makarna değil. Son dönemde özellikle büyük şehirlerdeki restoran fiyatları sık sık eleştiriliyor. Birçok kişi menülerdeki rakamların artık normal vatandaşın ulaşabileceği seviyelerin çok üzerine çıktığını düşünüyor.

Turistlerin Şikâyetleri de Artıyor

Bu tartışmalar sürerken yakın zamanda gündeme gelen başka bir olay da yeniden konuşulmaya başlandı. İstanbul’da yemek yiyen yabancı bir turist kendisine çıkarılan yüksek hesabı sosyal medyada paylaşarak tepki göstermişti.

İddiaya göre hesapta yer alan bazı kalemlere itiraz edilince tutarın ciddi şekilde düşürülmesi dikkat çekmişti. Bu olay da fiyatlandırmalarla ilgili soru işaretlerini artırdı.

Herkesin Aklındaki Soru Aynı

Bugün gelinen noktada insanların tartıştığı şey sadece bir makarna değil. Asıl konuşulan konu restoran fiyatlarının hangi noktada makul kabul edilebileceği.

6 bin TL’lik makarna haberi de bu nedenle kısa sürede gündem oldu. Çünkü ister ünlü olsun ister sıradan bir vatandaş birçok kişi artık restoranlardaki fiyatları görünce aynı soruyu soruyor: “Gerçekten bu kadar eder mi?”