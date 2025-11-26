55 Yaşındaki Göksel Genç Görünümünün Sırrını Açıkladı: Estetik Var Mı?

55 yaşını kutlayan şarkıcı Göksel, Türkan Şoray'a benzetilmesi sonrası estetik iddialarına yanıt verdi: "Yüzümde estetik yok, karşı değilim." Yeni albüm müjdesi verdi.

Yayın Tarihi : 26-11-2025 09:39

Ünlü şarkıcı Göksel, 55'inci yaş gününü Etiler’de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken Göksel, uzun aranın ardından yeni albüm müjdesi verdi. Türkan Şoray’a benzetilmesiyle de gündeme gelen şarkıcı, yüzünde estetik bulunmadığı iddialarına son noktayı koydu.

55 Yaşını Kutladı ve Yeni Albüm Müjdesi Verdi

Göksel, doğum günü kutlamasında duygularını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Genelde doğum günlerimde depresyona girerim ama bugün çok mutlu uyandım," dedi.

Göksel, kariyerine dair de önemli bir müjde verdi. Şarkıcı, uzun bir aranın ardından yeni bir albüm hazırladığını açıkladı. 10 yıl sonra yeniden albüm çıkarmanın heyecanını yaşadığını belirten Göksel, çalışmasının 2026 yılında müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

Genç Görünümünün Sırrını Açıkladı

Yaşına rağmen genç ve dinamik görünümüyle dikkat çeken Göksel, bunun sırrını ailesine ve yaşam tarzına bağladı. Şarkıcı, genç görünmesinin nedenini açıklarken, "Ailemde de herkes genç görünüyor. Spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum," ifadelerini kullandı.

Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Göksel, "Ömrümün sonuna kadar yalnız kalmayı düşünmüyorum," sözleriyle aşka olan umudunu dile getirdi.

Estetik İddialarını Yalanladı: Türkan Şoray Benzetmesine Cevap

Sık sık Türkan Şoray’a benzetilmesiyle de gündeme gelen Göksel, yüzünde estetik olup olmadığı yönündeki iddialara net bir cevap verdi. Göksel, yüzünde estetik bulunmadığını ancak estetiğe karşı da olmadığını belirterek bu konudaki tartışmalara son noktayı koydu.

