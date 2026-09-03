54’lük Defne Samyeli Sosyal Medyayı Salladı! Pozları Olay

Defne Samyeli, yıllardır hem ekranlardaki kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Sunuculukla başlayan kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

54 yaşındaki ünlü isim, bu kez tatil kareleriyle dikkatleri üzerine çekti. Formda görüntüsüyle beğeni toplayan Samyeli, paylaştığı pozlarla adeta yıllara meydan okudu. Fotoğrafları gören takipçileri de ünlü isme övgü yağdırdı.

Fit Görüntüsüyle Dikkat Çekti

İki çocuk annesi olan Defne Samyeli’nin düzgün fiziği, paylaşımlarının en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Yaşına rağmen formunu koruyan Samyeli, görüntüsüyle adeta genç kızlara ve mankenlere taş çıkarttı.

Ünlü ismin fit görünümünün arkasında ise düzenli bir yaşam tarzı var. Sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve spor yapmayı ihmal etmeyen Samyeli, yıllardır formunu korumaya özen gösteriyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Görüyor

Instagram’ı oldukça aktif kullanan Defne Samyeli, günlük hayatından ve tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında yayınladığı tatil pozları büyük ilgi görüyor.

Samyeli’nin sosyal medyadaki popülerliği de rakamlara yansımış durumda. Ünlü ismin Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.

Yaşını Adeta Unutturuyor

54 yaşındaki Defne Samyeli, son pozlarıyla bir kez daha “Yıllara meydan okuyor” yorumlarının hedefi oldu. Hem enerjisi hem de fit görüntüsüyle dikkat çeken Samyeli, yaşını adeta unutturdu.

Tatil kareleriyle magazin gündemine oturan ünlü isim, belli ki daha uzun süre formuyla konuşulmaya devam edecek.