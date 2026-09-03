54’lük Defne Samyeli Sosyal Medyayı Salladı! Pozları Olay

54 yaşındaki Defne Samyeli tatil pozlarıyla sosyal medyayı yine salladı. Formda görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim yıllara adeta meydan okudu.

54’lük Defne Samyeli Sosyal Medyayı Salladı! Pozları Olay
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 20:38

Defne Samyeli, yıllardır hem ekranlardaki kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Sunuculukla başlayan kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

54 yaşındaki ünlü isim, bu kez tatil kareleriyle dikkatleri üzerine çekti. Formda görüntüsüyle beğeni toplayan Samyeli, paylaştığı pozlarla adeta yıllara meydan okudu. Fotoğrafları gören takipçileri de ünlü isme övgü yağdırdı.

Fit Görüntüsüyle Dikkat Çekti

İki çocuk annesi olan Defne Samyeli’nin düzgün fiziği, paylaşımlarının en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Yaşına rağmen formunu koruyan Samyeli, görüntüsüyle adeta genç kızlara ve mankenlere taş çıkarttı.

Ünlü ismin fit görünümünün arkasında ise düzenli bir yaşam tarzı var. Sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve spor yapmayı ihmal etmeyen Samyeli, yıllardır formunu korumaya özen gösteriyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Görüyor

Instagram’ı oldukça aktif kullanan Defne Samyeli, günlük hayatından ve tatillerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında yayınladığı tatil pozları büyük ilgi görüyor.

Samyeli’nin sosyal medyadaki popülerliği de rakamlara yansımış durumda. Ünlü ismin Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.

Yaşını Adeta Unutturuyor

54 yaşındaki Defne Samyeli, son pozlarıyla bir kez daha “Yıllara meydan okuyor” yorumlarının hedefi oldu. Hem enerjisi hem de fit görüntüsüyle dikkat çeken Samyeli, yaşını adeta unutturdu.

Tatil kareleriyle magazin gündemine oturan ünlü isim, belli ki daha uzun süre formuyla konuşulmaya devam edecek.

Benzer Haberler
12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı 12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı
Kim Kardashian’ı Yıkan Görüntü! “Hayır, Hayır” Diye Bağırdı Kim Kardashian’ı Yıkan Görüntü! “Hayır, Hayır” Diye Bağırdı
Bülent İnal Bir Anda Değişti! Formülünü Böyle Açıkladı Bülent İnal Bir Anda Değişti! Formülünü Böyle Açıkladı
Venedik’e Böyle Geldi! Sydney Sweeney’nin Tarzı Nefes Kesti Venedik’e Böyle Geldi! Sydney Sweeney’nin Tarzı Nefes Kesti
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’dan Bebek Öncesi Romantik Kaçamak Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’dan Bebek Öncesi Romantik Kaçamak
Ece Erken’den Gizemli Gönderme! “Işığınızı Söndürmeyin” Ece Erken’den Gizemli Gönderme! “Işığınızı Söndürmeyin”
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı