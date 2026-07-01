5 Yıllık Oruç Bozuldu! Fahriye Evcen Hamal Dizisiyle Ekranlara Dönüyоr!

Televizyon dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeni sezonun en büyük, en iddialı kadro bombası nihayet patlıyor! Tam 5 yıldır televizyon ekranlarından uzakta olan, duru güzelliği ve çabasız zarafetiyle her daim adından söz ettiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen hayranlarının uzun süren hasretine son verdi. Son olarak 2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle fırtınalar estiren Evcen yeni sezonun en flaş projesine "Evet" dedi.

Başarılı oyuncu atv ekranlarında yayınlanacak olan ve şimdiden dedikodu kazanını kaynatan iddialı dönem/mafya draması Hamal dizisinin başrol kadın yıldızı oldu.

Sektörün Duayen Kalemleri ve Usta Yönetmen Bir Arada!

Kamera arkasında tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi kadrosunun kurulduğu Hamal dizisi senaryosu ve rejisiyle de sezona damga vurmaya kararlı. Türk televizyon tarihinin en kült işlerine imza atan Kerem Deren ve Hazal Tenim'in güçlü kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Mustafa Şevki Doğan oturacak. atv'nin yeni sezondaki en güçlü kalelerinden biri olması beklenen yapım şimdiden sinematografik dünyasıyla merak uyandırıyor.

Sosyal Medyada Fırtına Koparan 21 Yaş Polemiği!

Fahriye Evcen'in muazzam dönüş müjdesi magazin dünyasını sevince boğarken dizideki rol arkadaşının netleşmesiyle birlikte internet dünyasında adeta bir tartışma tsunamisi başladı. Güzel oyuncu dizinin hem yapımcılığını üstlenen hem de başrolünde yer alacak olan ekranların efsane jönü Oktay Kaynarca ile partner olacak.

Fahriye Evcen'in ekrana dönüşü kadar yeni partneri Oktay Kaynarca'yla arasındaki 21 yaşlık fark da magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin arasındaki bu belirgin yaş farkı, televizyon kulislerinde ve sosyal medya platformlarında çok konuşulan bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Magazin Kulisleri ve Hayranlar İkiye Bölündü

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberiyle duyurulan bu dev ortaklık X (Twitter) ve Instagram'da dakikalar içinde "En Çok Konuşulanlar" listesine girdi. Kimi dizi eleştirmenleri ve sosyal medya kullanıcıları bu cast seçimini eleştirerek; "Ekranda sürekli genç kadın-yaşlı erkek partnerliği görmekten sıkıldık, 21 yaş çok fazla" yorumlarında bulunurken; büyük bir kesim ise her iki ismin de muazzam oyunculuk dehasına vurgu yaptı.