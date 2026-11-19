Bir süredir ABD'de yaşayan fenomen Eylül Öztürk, estetik operasyon için Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından bir haftadır bandajlarla dolaşan Öztürk, sonunda bandajlarını çıkardı ve yeni görünümünü takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken fenomenin değişimi hakkında yorumlar da peş peşe geldi. Kimi yeni halini beğendi kimi ise başka ünlü isimlere benzetti.

5 Saat Süren Ameliyatın Ardından Bandajlar Çıktı

Yüzüne dört farklı işlem yaptıran Eylül Öztürk, ameliyat sonrası bir süre iyileşme sürecini bekledi. Bir haftanın ardından bandajlarını çıkaran fenomen son halini paylaşarak takipçilerine nasıl göründüğünü gösterdi. Özellikle yüzündeki değişim sosyal medyada dikkat çekti.

Öztürk'ün fotoğraflarını gören kullanıcılar arasında yeni görünümünü beğenenler olduğu gibi değişimi fazla bulanlar da vardı. Bazı kişiler fenomeni Dilan Polat'a bazıları ise şarkıcı Hatice'ye benzetti. Böylece Öztürk'ün estetik sonrası görüntüsü sosyal medyada farklı yorumların odağına yerleşti.

"Kaşlarım Oldukça Kalkık Gözlerim Fazlasıyla Çekik"

Eylül Öztürk, ameliyatın üzerinden yedi gün geçtiğini ve dikişlerinin alındığını da açıkladı. Ancak yüzündeki şişliklerin henüz tamamen inmediğini özellikle belirtti.

Son görünümünü anlatan fenomen "Şu an kaşlarım oldukça kalkık, gözlerim fazlasıyla çekik ve yüzümde hala şişlikler var. Ancak önümüzdeki haftalarda bunların azalmasını ve görüntümün çok daha doğal bir hal almasını bekliyorum" dedi.

30. Günde Yeniden Paylaşacak

Öztürk, henüz iyileşme sürecinin başında olduğunu ve yüzündeki şişliklerin zamanla azalmasını beklediğini söyledi. Ameliyatının 30. gününde yeniden fotoğraf paylaşarak değişimin son halini göstereceğini de duyurdu. Takipçileri şimdiden o paylaşımı merak etmeye başladı.