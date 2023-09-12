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4A, 4B, 4C Zamlı Maaş Alacak! 13-14 Eylül'de 8.000+1.200 TL IBAN'a Yatacak

SSK, Bağ-Kur, 4C'liyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Emekli maaşına yüzde 25 zam yapılması, emekliyi pek de memnun etmemiş ve tepkiler çığ gibi büyümekteydi.

4A, 4B, 4C Zamlı Maaş Alacak! 13-14 Eylül'de 8.000+1.200 TL IBAN'a Yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-09-2023 21:00

SSK, Bağ-Kur, 4C'liyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Emekli maaşına yüzde 25 zam yapılması, emekliyi pek de memnun etmemiş ve tepkiler çığ gibi büyümekteydi. Bu konuda hükümet gaza basarak Ekim ayında TBMM'nin açılması sonrasında hesaplara başlayacaklarını belirtti. Emekli maaşının geçmiş enflasyona göre değilde ilerleyen dönem hesaplarına göre şekilleneceği de bakan Şimşek tarafından açıklanmış bulunuyor. Emekli kendisine sunulan ek ödemelere çevrilmiş bulunurken, bankaların sunduğu geri ödemesiz kampanyalar dikkat çekiyor. Bu sayede bir çok destek ödemesinden faydalanabilirsiniz. Emeklinin cebini dolduracak ve refahını sunacak bir ödeme de emekli promosyonu ödemeleri olarak biliniyor. Emekliye özel olarak bankalar ay ay emekli promosyonu kampanyalarını güncelliyor. QNB Finansbank emekli promosyonu yeni güncellemesi ile dikkatleri üzerine topluyor. QNB Finansbank emekli promosyonu konusunda resmi internet sitesinde tüm detayları paylaşmaktayken, QNB Finansbank emekli promosyonu miktarı ve maaş aralığına göre şekillenen ödemeler ve detayları sizlerle...

Finansbank tarafından sunulan kampanya kapsamında emekli maaşını Finansbank'tan alma sözü veren emeklilere özel 8.000 TL geri ödemesiz nakit promosyon fırsata sunulmakta. Banka tarafından açıklanan bu kampanya ile birlikte emeklilere ekonomik olarak rahat bir zemin hazırlanması sağlanıyor. Öte yandan banka da yeni müşterilerine kavuşurken müşteri memnuniyetini arttırma hedefini yeniliyor. Emekli maaşı ödemelerini Finansbank'tan alanlar 8.000 TL'ye kadar varan emekli promosyonu ödemesinden faydalanabilecek iken bu promosyon ödemeleri maaş aralığına göre belirleniyor. Emeklinin yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen bu destek ödemesi ile birlikte bankanın müşteri odaklı yaklaşımı bir kere daha gözler önüne seriliyor.

Ek Kampanyalar da mevcut

8000 TL emekli promosyonunun yanı sıra Finansbank'ın emekliye özel düzenlediği kampanya kapsamında Kart Finans emekli kredi kartı sahiplerine yılda 1250 TL'ye Varan indirim sunuluyor. Emekli maaşını Finansbank'a Taşıyan emekli vatandaş için birçok ayrıcalıkta mevcut . Resmi internet sitesinde geçen bilgilere göre atm'lerden ayda 2 defa ücretsiz para çekme hakkına sahip olacak olan emekli internet bankacılığı aracılığı ile EFT ve havale işlemlerine de Ayrıyetten para ödemeyeceği biliniyor.

Finansbank'a emekli maaşını taşıma

Yukarıdaki kampanyalardan faydalanmak isteyen emekli QNB Finans banka maaşını taşıması için birkaç adıma tamamlaması gerekmektedir QNB Finansbank şubelerine giderek emekli maaşınızı anında bankaya taşıyabilirsiniz. Öte yandan Finansbank müşterisi olan emekli telefonundan dijital onay yolu ile anında emekli maaşına taşıma işlemini gerçekleştirebilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden de Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girmeniz durumunda banka ve adres değişikliği sekmesinden emeklilik tipinizi seçmeniz ve maaşınızı almak istediğiniz bankayı belirlemeniz bakabildiğinde maaşınızı Finansbank'a rahatlıkla taşıyabilirsiniz

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