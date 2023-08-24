4A 4B 4C EYT'liye 1 Maaş İkramiye Veriliyor! Yarın Emeklinin IBAN'ına Aktarılacak

Temmuz ayında emekliye yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında emekli bu durumdan hiç memnun kalmamıştı. Yeni hükümetin kurulması akabinde zam çalışmaları TÜİK verilerinin açıklanması sonrasında son bulmuştu. 2023 yılı emekli için hüsranla sonuçlanacağa benzediği yorumları yapılmaya başladı. Ocak ayında emekliye yapılan yüzde 30 zam sonrasında ikramiye ve promosyon zamları ile birlikte EYT onayı ve sonrasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkartılması 2023 emekli yılı olacak dedirtmişti. Emekli maaşlarına yapılan zam en çok emekli promosyonlarını etkilerken bankalarda zam sonrasında maaş aralığı değişen emeklilere son çağrısını yaptı.

EYT 4/a 4B 4C fark etmeksizin tek bir şartta ikramiye ödemesi alabilirsiniz

Bankaya 3 seneliğine maaşınızı taşımanız durumunda Bayram ikramiyeleri haricinde karşılıksız olarak sunulacak olan promosyon Güncellemeleri mevcut. Özellikle de temmuz zammı sonrasında bankalar Emekli promosyonu konusunda harekete geçmişe benzemekte. Çalışan birey hakkı olan promosyonu alacağı bankayı kendisi belirleyemez iken emeklilerde bu durum biraz farklı işliyor. Emekli kendi refahına en uygun olan bankaya 3 yıl kalma taahhütü vererek emekli promosyonu ödemesini anında alabiliyor. 2017 senesinden beri süregelen ve SGK öncülüğünde devam eden emekli promosyonu ödemesinden bankada 3 yıl kalma sözü veren tüm emekli faydalanabiliyor. Bu durum bankanın müşteri portföyünü arttırmasını sağlarken bu kapsamda artı kampanyalar da düzenleyen banka bir adım öne geçiyor.

Emekli promosyonundan faydalanmayan, Bankasını değiştirmek isteyen ya da zam sonrasında maaş aralığı değişen emekli kendisine sunulan en cazip kampanya'yı takip ediyor. Emekliye ikramiye niteliğinde ödenen bu fırsattan faydalanmak isteyen emekli bankaların promosyon miktarları ile birlikte cazip fırsatları araştırıyor. Özellikle de 2 milyondan fazla eyt'linin emekli olması ve bunun hala daha devam etmesi bankaların adeta gözünü emeklinin üzerine dikmesine Mahal vermiş bulunuyor.

Ay ay bankalar Emekli promosyonu rakamlarını güncelliyor. Kimi bankalarda bu durum emekli maaşına eş miktarda açıklanırken, kimi bankalarda da ek ödemeler artı olarak sunuluyor. Ister kamu Bankası olsun isterse de özel banka 2017 senesinden beri emekli promosyon ödemesi yapmaya devam ediyor. Özellikle de kamu bankalarının tercih sebebi olduğu maaşı taşıma işlemleri sırasında promosyon ödeme miktarları da emekliye sunuluyor.

Emekli promosyonları ne kadar

Bankalar ay ay güncel emekli promosyonu kampanyasını takip ediyor. Eyt'liye özel kampanyası ile harekete geçen DenizBank emekli promosyonu mart nisan mayıs aylarında 10.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunmaktaydı. Kampanyası biten banka 5.000 TL'ye kadar ek ödeme yapmaya devam ediyor. İş Bankası emekli promosyonunda alabileceğiniz ikramiye tutarı ise 7.500 TL'ye kadar çıkıyor. Akbank ve VakıfBank emekli promosyonu ise 4200 TL ve 7000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.