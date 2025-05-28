46 Yaşındaki Çağla Şıkel’in Fit Görünümünün Sırrı Ortaya Çıktı!

Çağla Şıkel, 46 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle bir kez daha gündem oldu. Yıllardır ekranlarda ve podyumda adından söz ettiren başarılı model, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Fit formu, sağlıklı yaşam rutini ve disiplinli alışkanlıkları sayesinde koruduğu ortaya çıktı.

Meyveli Pasta Paylaşımı Olay Yarattı

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Çağla Şıkel, bir arkadaşının doğum günü kutlamasında yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Kutlamada servis edilen pastanın yalnızca meyvelerini yediği anı Instagram hikâyesinde paylaşan Şıkel, sağlıklı yaşamına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Hayranları bu paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Sağlıklı Rutinleriyle İlham Veriyor

Şıkel, yıllardır uyguladığı düzenli yaşam programıyla dikkat çekiyor. Haftanın belirli günlerinde spor yapan ünlü isim, beslenme konusunda da oldukça titiz davranıyor. Özellikle sabah kahvaltılarında doğal ve besleyici gıdalar tercih eden Şıkel, öğle öğünlerinde ise düşük kalorili ama protein açısından zengin yiyecekler tüketiyor. Bu düzenli yaşam tarzı, onun her zaman enerjik, dinç ve genç görünmesini sağlıyor.

Genç Kızlara Taş Çıkartıyor

Kusursuz fiziği, ışıl ışıl cildi ve enerjisiyle ekran başındaki izleyicilerin hayranlığını kazanan Çağla Şıkel, yaşını adeta tersine çeviriyor. Sadece güzelliğiyle değil, disipliniyle de ilham kaynağı olan ünlü isim, genç kalmanın sırrının pahalı ürünlerde değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarında saklı olduğunu bir kez daha ispatladı.