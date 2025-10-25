45 günlük cezası onanmıştı! Ozan Güven'den 5 yıl sonra ilk açıklama

Ozan Güven’in yargılandığı davada onanan ceza 45 gün hapis olarak açıklandı. Güven, suçlamaları reddetti ve kendini savundu.

Yayın Tarihi : 25-10-2025 19:06

Ozan Güven’in Cezası Onandı: Oyuncu Açıkladı

Mahkeme Kararı ve Onama

13 Haziran 2020 tarihli olayla ilgili olarak Deniz Bulutsuz’a yönelik darp iddiasıyla açılan davada mahkeme geçtiğimiz 6 Haziran’da karara vardı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçundan hüküm kurdu ve toplam 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yargılama sürecinde usule ve esasa ilişkin bir eksiklik bulmadı ve önceki kararı onadı. Bunun üzerine Güven’in cezasının 45 günü cezaevinde geçirilecek şekilde uygulanmasına karar verildi.

Güven’den Sert Savunma

45 günlük cezası onanan Ozan Güven kendini şu sözlerle savundu:  İfadesinde şunu söylüyor. Saatlerce şiddet gördüm diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz bayılıyor, üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor.

Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. Kapılar kapalıydı diyor, kapılar açıktı.

 

Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım. Ben bir kadını dövmedim. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim.

