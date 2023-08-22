45-49 yaşını geçene emeklilik şifresi çözüldü TBMM bayram ettirecek onay tarihi verdi

EYT yasasının onay alması sonrasında erken emeklilik yasasından faydalanan birey sayısı 2 milyonu aşmıştı. 2. torba yasa kapsamında erken emeklilik yaşının düşürülmesi ile alakalı yeni müjdelerin olduğu haberi verildi. 45 49 yaş arasında olan vatandaşlara 2. torba yasa kapsamında erken emeklilik kapısı açılacak. Erken emeklilik düzenlemesi ile alakalı detaylar oluşturulmaya başlandı. TBMM tarafından kabul edilmesi planlanan erken emeklilik kararı 2. torba yasa kapsamında onay almaya hazırlanıyor. 2000 yılı sonrası SGK girişi olan vatandaşı ilgilendiren bu gelişmeler hak kazanma sahibi olacak olan bireye adeta ayağa kaldıracak. Çünkü eyt'yi Kıl payı kaçıran vatandaş yeni 2. torba yasa ile birlikte erken emeklilik kapısına girecek. Emeklilik yaşını düşürülmesini yanı sıra prim indirimleri de eklenerek emeklilik yaşı daha da geriye çekilecek. Peki ikinci torba yasa ne zaman çıkacak? Erken emeklilik ne zaman onaylanacak? işte detaylar.

Uzun süredir 2. torba yasanın çıkması merakla beklenmekteydi. Senelerdir çalışıp emekli olma hayali kuran vatandaşa TBMM tarafından Müjde verildi. 2000 yılı sonrası SGK girişi olan vatandaşı havaya uçuracak olan gelişmelerde yeni düzenlemeler mevcut. Şu sıralar en çok merak edilen konular erken emeklilik düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği olurken emekli olma hayali kuran vatandaşlar hangi grubun bu fırsattan faydalanabileceğini de araştırıyor. 2. torba yasa paketi ile onaylanması beklenen erken emeklilikte TBMM tarafından yasalaşması bekleniyor. Düzenlenmeye konulan yasa kapsamında emekli olma hayali artık daha da kolaylaşacak. SSK ve bağ-kur çalışanları için düzenlenen torba yasa kapsamında birçok müjdenin gelmesi an meselesi olarak görülmekte. Onay alması beklenen yasa da 4 milyon kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor

Erken emeklilik için geri sayım başladığını sizlere söyleyebiliriz. Yeni emeklilik yasası 2. torba Kanunları ile birlikte TBMM'ye sunulması beklenirken bu kapsamdan eyt'ye kaçıranlar prim eksiği olanlar ve staj ve çıraklık mağdurlarının faydalanabileceği biliniyor.

Ekim ayında geliyor

TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir arada yürüttüğü düzenlemeler ile alakalı erken emeklilik yasasının ne zaman gündeme çıkacağı ile alakalı detaylar oluşturulmaya başlandı. Temmuz ayının sonunda tatile çıkan meclisin açılmasına istinaden ilk görüşülecek olan konunun erken emeklilik yasası olduğu biliniyor. Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte Yaklaşık 4 milyon vatandaş için yeni bir dönem başlayacak.

45 49 yaşı ilgilendiriyor

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken emeklilik yasası ve onayı hakkındaki Detayları paylaşmıştı. Düzenlenen yasa kapsamında erken emeklilik için yaş indirimi uygulanacağı ve 45 yaşından başlayarak 50 yaşına kadar emekli olma şansı sağlanacağı bildirilmişti. Ev hanımlara da bu kapsamda erken emeklilik yasasında faydalanabileceği de biliniyor. İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev hanımlarına Sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından ödenirken geri kalan 3 te ikilik kısmına ev hanımı ödemesi kapsamında erken emeklilik yasasından faydalanabileceği biliniyor. Ayrıca çocuk sayısı ve evlilik süresi de erken emekliye olması konusunda önayak olacağı biliniyor