43 Yaşında Yeniden Öğrenci: Özge Borak’ın Üniversite Heyecanı

Özge Borak, ikinci üniversite için kolları sıvadı. 43 yaşındaki oyuncu psikoloji bölümünü kazandı, şimdi yeniden öğrencilik heyecanı yaşayacak.

43 Yaşında Yeniden Öğrenci: Özge Borak’ın Üniversite Heyecanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2025 10:58

YKS Sonrası Yeni Bir Başlangıç

Başarılı oyuncu Özge Borak, ikinci kez üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Daha önce İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Borak, bu kez farklı bir alanda eğitim almaya hazırlanıyor.

Psikoloji Bölümünü Kazandı

43 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında YKS sınavına girdi. Aldığı puanla ikinci üniversite hakkını kazandığını duyurdu. İlk etapta bölümünü açıklamayan Borak, gelen yoğun sorular üzerine tercihini paylaştı. Oyuncu, psikoloji bölümünü kazanarak eğitim hayatına bu alanda devam edeceğini açıkladı.

Sosyal Medyadan Duyurdu

Borak, yaptığı açıklamada birçok öğrenciyi tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:
“Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun.” Bu sözler, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Tatilde Enerji Depoluyor

Ünlü oyuncu, tercih ettiği bölüm hakkında bilgi verse de kazandığı üniversitenin adını paylaşmadı. Şimdilerde ise arkadaşlarıyla çıktığı tatilde enerji topluyor. Üniversitelerin eylül sonunda açılmasıyla birlikte Borak, yeniden öğrencilik hayatına dönecek.

43 Yaşında Yeni Bir Öğrencilik

Özge Borak, ikinci üniversite serüveniyle birçok kişiye ilham verdi. Psikoloji eğitimiyle kariyerine yeni bir yön katacak olan oyuncu, aynı zamanda hayallerin yaşı olmadığını da bir kez daha göstermiş oldu.

Benzer Haberler
Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı
Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm” Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm”
“Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler “Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler
Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı
Hayal Köseoğlu: Hayal Köseoğlu: "Erken Oldu, Hepimiz Kahrolduk"
Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi! Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi
  • 28-08-2025 10:53

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi
  • 26-08-2025 16:07

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar
  • 25-08-2025 11:42

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar