43 Yaşında Yeniden Öğrenci: Özge Borak’ın Üniversite Heyecanı

YKS Sonrası Yeni Bir Başlangıç

Başarılı oyuncu Özge Borak, ikinci kez üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Daha önce İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Borak, bu kez farklı bir alanda eğitim almaya hazırlanıyor.

Psikoloji Bölümünü Kazandı

43 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında YKS sınavına girdi. Aldığı puanla ikinci üniversite hakkını kazandığını duyurdu. İlk etapta bölümünü açıklamayan Borak, gelen yoğun sorular üzerine tercihini paylaştı. Oyuncu, psikoloji bölümünü kazanarak eğitim hayatına bu alanda devam edeceğini açıkladı.

Sosyal Medyadan Duyurdu

Borak, yaptığı açıklamada birçok öğrenciyi tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun.” Bu sözler, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Tatilde Enerji Depoluyor

Ünlü oyuncu, tercih ettiği bölüm hakkında bilgi verse de kazandığı üniversitenin adını paylaşmadı. Şimdilerde ise arkadaşlarıyla çıktığı tatilde enerji topluyor. Üniversitelerin eylül sonunda açılmasıyla birlikte Borak, yeniden öğrencilik hayatına dönecek.

43 Yaşında Yeni Bir Öğrencilik

Özge Borak, ikinci üniversite serüveniyle birçok kişiye ilham verdi. Psikoloji eğitimiyle kariyerine yeni bir yön katacak olan oyuncu, aynı zamanda hayallerin yaşı olmadığını da bir kez daha göstermiş oldu.