4 Yılı Devirdiler! Ebru Şahin'den Romantik Evlilik Yıl Dönümü Kutlaması

Kan Parası, Savaşçı, İstanbullu Gelin, Hercai ve Gizli Bahçe gibi birbirinden başarılı ve büyük prodüksiyonlu yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ebru Şahin hem kariyerindeki başarıları hem de özel hayatındaki mutlu birlikteliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en asil ve beğenilen oyuncularından biri olan Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman'ın parmakla gösterilen örnek evliliği magazin dünyasında yine romantik bir gelişmeyle gündeme geldi.

Uzun süren mutlu ilişkilerini 2022 yılında nikah masasına taşıyarak dünyaevine giren ünlü çift birlikteliklerinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'la olan evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü sosyal medyadan yaptığı aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

Nikahtan Aşk Dolu Pozlar Geri Döndü

Sosyal medya platformu Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve platformda 4 milyon takipçisi bulunan Ebru Şahin bu özel gün için nostaljik ve romantik bir hamle yaptı. Güzel oyuncu unutulmaz düğün ve nikah törenlerinden daha önce gün yüzüne çıkmamış ya da hafızalarda yer edinmiş en özel anların karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Cedi Osman'la birbirlerine aşkla baktıkları, neşe ve mutluluk dolu o tarihi anları yeniden profilinde canlandıran ünlü isim çabasız zarafetiyle bir kez daha göz kamaştırdı. Düğün gecesinin parıltısını ve çiftin arasındaki sarsılmaz bağı yansıtan fotoğraflar, internet dünyasında kısa sürede viral oldu.

Takipçilerden Tebrik Yağmuru

Ebru Şahin'in yıl dönümüne özel olarak peş peşe yayınladığı bu romantik albüm dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve tebrik içerikli yorum yağmuruna tutuldu. Sanat ve spor dünyasının birbirine en çok yakışan çiftleri arasında yer alan ikili için hayranları övgü dolu ifadeler kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına; "Zaman ne çabuk geçmiş, enerjiniz ilk günkü gibi muazzam", "Ebru ve Cedi çiftinin asil duruşu hiçbir kimsede yok, bir ömür boyu mutluluklar", "Gördüğüm en güzel gelin ve damattı aşkınız daim olsun" şeklinde binlerce destekleyici mesaj bıraktı. Amerika ve Türkiye arasında mekik dokuyan, hem spor hem de dünyasında yakından takip edilen popüler çift bu iç ısıtan kutlamayla haftanın en çok konuşulan magazin manşetlerinden birine adını yazdırmış oldu.