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4 liralık leblebi yüzünden CİMER'e şikayet edilen esnafa binlerce liralık ceza kesildi

Denizli'de bir vatandaş kuruyemişçiden 4 liralık leblebi aldı. Ancak kuruyemişçinin yeni kavrulan ve sıcak olan leblebiden vermediğini ileri süren vatandaş, CİMER'e şikayette bulundu. Şikayet değerlendirildi ve esnafa 4 liralık leblebi yüzünden binlerce liralık ceza kesildi.

4 liralık leblebi yüzünden CİMER'e şikayet edilen esnafa binlerce liralık ceza kesildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 23:21

Denizli'de yaşanan ilginç bir olay, vatandaş ile esnaf arasındaki 4 TL'lik leblebi meselesini valilik düzeyine taşıdı. Sıcaklığını beğenmediği leblebi nedeniyle kuruyemişçiyi CİMER’e şikayet eden vatandaşın başvurusu üzerine, DESOB harekete geçti.

DESOB tarafından yapılan inceleme sonucu, şikayet konusu olan kuruyemişçi hakkında kusurlu bulguya rastlandı ve cezai işlem uygulandı. DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, şikayetlerin küçük ya da büyük olmasının fark etmediğini vurgulayarak, esnaf ve vatandaşların taleplerini karşılamak adına aralıksız denetimlerin sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Gönç, hem rutin denetimlerin hem de CİMER gibi kurumlara yapılan şikayetlere bağlı denetimlerin, esnafın ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak için gerçekleştirildiğini ifade etti. 4 TL'lik leblebiyle ilgili yaşanan bu olayın, şikayetlerin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür uyuşmazlıkların, ilgili mercilerce titizlikle ele alındığı bir kez daha görülmüş oldu.

DESOB'dan Leblebi Uyuşmazlığına Açıklama

Denizli'de yaşanan leblebi uyuşmazlığı hakkında DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç'ten açıklama geldi. Gönç, esnaf denetimlerinin amacının, esnafın hatalarını görmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, kasıtlı hatalara da cezaların uygulanabildiğini belirtti.

Yunus Emre Gönç, yaşanan olayın detaylarını aktardı: “Bir vatandaş, çocuğuyla birlikte kuruyemişçiye giderek 4 TL’lik sıcak leblebi istedi. Ancak esnaf, leblebinin tam olarak pişmediğini düşünüp, içeriden pişmiş olanlardan verdi. Vatandaş, bu duruma tepki göstererek, kuruyemişçiden ayrıldı ve CİMER’e şikayette bulundu."

Bu şikayet üzerine CİMER, DESOB'a inceleme talebinde bulundu. DESOB da gelen yazı üzerine iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim sonucunda esnaf hakkında işlem başlatıldı. Yunus Emre Gönç, "Bakanlığa gerekli bilgileri aktardık. Esnaf ve vatandaşlarımızın bu tür konularda daha dikkatli olmalarını ve birbirlerine karşı anlayışlı olmalarını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. Bu olay, esnaf ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıkların ne kadar ciddiye alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, esnaf ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıkların nasıl ele alındığına dair detayları paylaştı. Gönç, DESOB'un amacının, esnafın vatandaşa daha kaliteli hizmet sunması olduğunu ve bu doğrultuda denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Gönç, "Hataların ve kusurların durumuna göre, verilen yetkiler dahilinde uyarıdan, para cezasına ve hatta işletmenin kapatılmasına kadar giden yaptırımları uyguluyoruz. Bu, hatanın bilerek yapılması ya da farkında olmadan devam etmesi, ve vatandaşın yaşadığı mağduriyete bağlı olarak komisyonumuz tarafından belirlenir." dedi.

DESOB, yeni düzenlemeler ve değişen yönetmelikler hakkında esnafa bilgilendirme sağlayarak yardımcı olmaya devam ediyor. Vatandaşın mağduriyetinin gerçek boyutunu ortaya koymak için çalışılırken, "her zaman esnaf suçlu" algısının oluşmaması için de çaba sarf ediliyor. Gönç, "Vatandaşlarımızla iletişim kurabilmeleri için bir hattımız bulunmaktadır. Yaşanan sorunları bize bildirebilirler" şeklinde konuştu, bu sayede esnaf ve vatandaş arasındaki diyalogun güçlenmesi amaçlanıyor.

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