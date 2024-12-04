39 Derecede Aşk’ın galası gerçekleşti

Prime Video’nun merakla beklenen yerli Orijinal filmi 39 Derecede Aşk, 3 Aralık Salı akşamı dikkat çekici bir gala ile tanıtıldı. Feriye’de düzenlenen gala, filmin oyuncuları Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cem Davran, Pelinsu Pir, Gafur Uzuner, Fatih Al, Zeynep Oymak, Ulaşcan Kutlu’nun yanı sıra; Gülçin Kültür Şahin, İpek Erdem, Levent Tülek, Nezaket Erden, Sibel-Bedri Baykam gibi sanat dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi. İzmir ve İstanbul şehirlerinden ilham alınarak hazırlanan özel dekorlar ve deneyim alanları ise misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Film gösterimi, Prime Video Türkiye Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Çopuroğlu konuşmasında “Bu akşam, büyük bir heyecanla beklediğimiz 39 Derecede Aşk filminin galasında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Film ekibimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 39 Derecede Aşk, biri İstanbul’a biri İzmir’e benzeyen iki zıt karakterin karşılaşmasını anlatıyor. Umarım bu akşam, sizler için sıcak ve keyifli bir deneyim olur.” dedi.

İkinci kez bir araya gelerek uyumlu kimyalarını bir kez daha 39 Derecede Aşk’a yansıtan başrollerden Ayça Ayçin Turan “Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım ve bu filmin içinde olmak istediğime hemen karar verdim, hikayenin samimiyetinin ve ekibin enerjisinin filme geçtiğini düşünüyorum” dedi. Furkan Andıç ise “Klişelerden çok uzak ve organik karakter dönüşümlerine sahip hikayenin anlatım dili beni çok etkiledi, oynadığım karakterin de öncekilerden farklı bir dinamiği olması güzel bir deneyim oldu” sözleriyle heyecanını paylaştı.

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’ın başrollerinde yer aldığı film, İstanbul ve İzmir gibi birbirinden farklı karakterlerdeki Kumru (Ayça Ayşin Turan) ve Fatih’in (Furkan Andıç) hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor. Başrollere Cem Davran, Pelinsu Pir, Zeynep Oymak ve Ulaşcan Kutlu’nun eşlik ettiği bu romantik komedinin oyuncu kadrosunda Gafur Uzuner, Özlem Dinsel ve Fatih Al gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Uygar Şirin’in senaryosunu yazdığı ve Bir Film’in yapımcılığını üstlendiği film, 6 Aralık’ta yalnızca Prime Video üyelerine özel olarak yayınlanacak.