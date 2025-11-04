32 Milyon Takipçisi Heyecanlandı: Hande Erçel’den Milano Sonrası Olay Paylaşım

Hande Erçel'den Milano Sonrası Yeni Paylaşım! Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan ünlü oyuncu Hande Erçel, Milano'dan dönüşünün ardından takipçileriyle yeni kareler paylaştı. Güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken Erçel'in bu paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Milano Moda Haftası Sonrası Kareler

Ünlü oyuncu Hande Erçel, davetli olarak katıldığı Milano Moda Haftası'nda yerli ve yabancı basının ilgi odağı olmuştu. Erçel, bu önemli etkinliğin ardından 32,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

31 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımda daha önce yayınlamadığı pozlara yer verdi. Bu yeni kareler, Hande Erçel'in hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Nitekim, oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun yorum ve beğeni geldi.

Özel Hayatındaki Gelişmeler

Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelmişti. Oyuncu ve Hakan Sabancı çifti, daha önce birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kalmış, ancak bu iddiaları her fırsatta yalanlamıştı. Buna rağmen, Erçel ve Sabancı geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından güzel oyuncu, Instagram hesabında Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırmıştı. Bu hamle, ayrılık haberlerini teyit etmişti. Hande Erçel, yaşadığı özel hayat gelişmelerine rağmen profesyonel kariyerine ve sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Oyuncunun Milano'dan sonra yaptığı bu yeni paylaşımlar, kariyerindeki aktif dönemi yansıtmaktadır.