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29 Ekim Emekli İkramiyesi SSK ve BAĞ-KUR ödeme tarihi netleşti

2023 yılında emeklilere ödenecek 29 Ekim ikramiye miktarı ve tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar...

29 Ekim Emekli İkramiyesi SSK ve BAĞ-KUR ödeme tarihi netleşti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 17:11

Günümüzde emekli ikramiyesi ödemeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağına dair merak artmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilere tek seferlik 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. Kasım ayında bu ödemelerin yapılacağına dair işaretler bulunuyor. Şimdi birçok emekli vatandaş, özellikle SSK ve BAĞ-KUR'lular, bu konuyu internet üzerinden sorguluyor.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Özel İkramiye

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, her yıl iki defa yapılan ikramiye ödemelerine ek olarak bir ödeme daha yapılacak. TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi.

Ödemenin Zamanlaması Hakkında

29 Ekim İkramiyesinin Özellikleri Bu yıl, cumhuriyetin 100. yılı şerefine ek bir ikramiye ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada emeklilere yönelik olarak "Emeklilerimiz için yeni bir karar aldık. 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bu ödeme Kasım ayının ilk yarısından itibaren hesaplara yatırılacak." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin Kasım ayının ilk iki haftası içinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

Emekli İkramiyesi Şartları

Emekli ikramiye ödemesi yalnızca bu yıl için planlanan tek seferlik bir ödeme olacak. Çalışmayan emekliler bu ödemeden faydalanabilecekler. Dul ve çocuksuz bireylerin %75, dul ve çocuk sahibi olanların %50, ve yetimlerin ise %25 oranında bu ödemeden yararlanması bekleniyor.

Kimler İkramiyeden Yararlanamayacak?

Bu özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi birçok emekliye ödenecek; ancak aktif çalışma hayatında olan emeklilere bu ikramiye ödemesi yapılmayacak. Ancak dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar bu ikramiyeden faydalanabilecekler.

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