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29 Ekim 2023 Akaryakıta Büyük İndirim!

Art arda gelen zamların ardından, 29 Ekim 2023 tarihinde akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanacak düşüş sürücüler için müjde niteliğinde.

29 Ekim 2023 Akaryakıta Büyük İndirim!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 11:39

Art arda gelen zamların ardından, 29 Ekim 2023 tarihinde akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanacak düşüş sürücüler için müjde niteliğinde.

Akaryakıtta Zam Dalgasından Sonra İndirim Müjdesi

Art arda gelen akaryakıt zamlarının yankısı sürerken, sürücüler ve vatandaşlar indirim haberlerini bekliyordu. Benzindeki zamlara rağmen, motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak.

29 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirlendi?

Brent petrolün fiyatı ve dolar kuru, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor. Son dönemde yaşanan artışlar, benzin ve motorin fiyatlarını 40 liranın üzerine taşıdı. Ancak bu hafta, mazot fiyatlarında bir indirim haberi geldi.

Neden İndirim Geliyor?

İsrail-Filistin arasındaki gerginlikler ve İsrail'in eylemleri, brent petrol fiyatlarına etki ederek zamlara yol açmıştı. Ancak akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, mazot fiyatlarında pazartesi gecesi yaklaşık %4'lük bir düşüş olacak ve bu 1,57 TL'lik bir indirim anlamına geliyor.

29 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları

İSTANBUL

  • Benzin: 35,07 TL
  • Motorin: 39,56 TL
  • LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

  • Benzin: 35,68 TL
  • Motorin: 40,15 TL
  • LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

  • Benzin: 35,78 TL
  • Motorin: 40,30 TL
  • LPG (Otogaz): 18,23 TL
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