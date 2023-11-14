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28 kilo veren Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı

"Bir Aile Hikâyesi" dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan oyuncu Elçin Afacan'ın, 28 kilo verme sırrı sonunda ortaya çıktı. Afacan'ın zayıflayarak tamamen farklı bir görünüme kavuşması, kilo verme süreci hakkında merak uyandırdı. Peki, Elçin Afacan nasıl kilo verdi? İşte detaylar...

28 kilo veren Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 11:22

"Bir Aile Hikâyesi" dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan oyuncu Elçin Afacan'ın, 28 kilo verme sırrı sonunda ortaya çıktı. Afacan, fazla kilolarından rahatsızlık duyarak aldığı karar sonrasında, incecik bir görünüme kavuştu. İşte zayıflama yöntemi...



"Bir Aile Hikâyesi" dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan Elçin Afacan, diyetisyen kontrolünde kilo vererek incecik bir görünüme kavuştu. Ünlü oyuncu, karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından çıkararak et ve sebze ağırlıklı beslendiğini, günlük en az 10 bin adım attığını belirterek bir yılda tam 28 kilo verdi. Fazla kilolarından rahatsız olan herkese umut olacak bir başarıya imza attı.

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