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24 Eylül Reyting Sonuçları Merakla Bekleniyor

24 Eylül 2023 Pazar reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle yeni sezonun açılması ve yeni yapımların ekranlara gelmesiyle birlikte bu merak daha da arttı. Ekrana gelen Kirli Sepeti, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi programlar ve dizilerin reyting savaşındaki yerini hepimiz merakla bekliyoruz.

24 Eylül Reyting Sonuçları Merakla Bekleniyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 23:53

Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan yapımların ne kadar izlendiğini gösteren reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 24 Eylül Pazar günü ekrana gelen Kirli Sepeti, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi popüler yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

24 Eylül Reyting Sonuçları Belli Oldu mu?

24 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Reyting sonuçları genellikle her sabah saat 10.00 civarında kamuoyu ile paylaşılıyor. Açıklanan sonuçlara göre hangi yapımın, dizi veya filmin zirvede yer alacağı belli olacak. Reyting sonuçları açıklandığında bu bilgilere haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

17 Eylül Reyting Sonuçları

Geçen hafta, 17 Eylül Cuma gününün reyting sonuçlarına bakıldığında; Total kategorisinde 1. sırada "Masterchef Türkiye All Star" bulunuyor. Bu programı "Kim Milyoner Olmak İster" ve "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" izledi. AB kategorisinde ise yine "Masterchef Türkiye All Star" ilk sırada yer alırken, onu "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" ve "Kim Milyoner Olmak İster" takip etti.

Bu hafta da benzer bir rekabetin yaşanması bekleniyor. Özellikle yeni bölümleriyle ekrana gelen Kirli Sepeti ve Yargı gibi dizilerin reyting sonuçlarına nasıl bir etki yapacağı merak konusu.

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