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24 Ağustos Sabah 09.05'te IBAN'ına 3.632 TL Yatıyor! TCKN'ye Göre Şanslı Olabilirsiniz

Yeni destek ödemesi yeni zam ile birlikte ödenmeye başladı.

24 Ağustos Sabah 09.05'te IBAN'ına 3.632 TL Yatıyor! TCKN'ye Göre Şanslı Olabilirsiniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-08-2023 16:47

Temmuz ayında asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşına yapılan zam sonrasında devlet tarafından sunulan destek ödemelerine de zam yapılmış bulunmakta. özellikle de hanede okuyan çocuğu bulunan bireye yönelik bir çok destek sunulmakta. Devlet okuyan bireye ve kadınlara verdiği önemi, sağladığı desteklerle ispatlarken, hane de okuyan çocuğu olan bireye verilen sosyal yardım ödemesi de bu ay zamlı olarak ödenecek. tam da okulların açılmasına ramak kala alınan bu karar, hak sahiplerini mutlu edeceğe benziyor. Okuyan çocuğu olan haneye 3632 TL destek detayları? Kimler okul yardımından faydalanabilir iste detaylar...

Temmuz ayında memur zam oranları sonrasında destek ödemelerine de zam yapılmıştı. Zamlı destek ödemelerinin tutarları ağustos itibariyle belli olurken hesaplara aktarılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her sene memur maaşlarına yapılan zam oranlarında destek ödemelerine de artış yapmakta. Memur maaş katsayısına göre sosyal destek ödemeleri artmış bulunmaktadır. Ocak ayında yardım ödemelerine yapılan zam sonrasında Temmuz ayında memur maaşlarına eklenen zam kadar ikinci bir zam onay aldı. Hal bu iken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş sosyal yardımdaki artış ile alakalı açıklamada bulundu. Yaşlı ve engelli aylığı , evde bakım maaşı dul ve yetim maaşı gibi aylık ödemeleri memur maaş zammı oranında zam yapıldığı açıklaması sonrasında da sed ödemelerine de zam yapıldığı belirtildi.

Son dakika yapılan açıklamaya göre SED desteklerine de memur maaş kat sayasına göre artış sağlandı. Bu kapsamda ilköğretim çağında okuyan çocuklara 3090 TL olarak ödenen destek 3632 TL seviyesine yükseldi.

SED destekleri ne kadar oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dar gelirli kapsamında bulunan vatandaşlara destek ödemelerine sürdürmeye devam ediyor. SED zammı içinde bu hesaplamalar mevcut iken yapılan hesaplamada okul öncesi çocuklara 2059 TL olan destek ödemesi 2421 TL'ye ilköğretim öğrencilerine 3.090 TL olan destek ödemesi 3632 TL'ye çıkartılırken ortaokul öğrencilerine 3.295 TL'den 3.874'ye bir artış sağlandı. Öte yandan yüksek öğretim öğrencilerine ise 3.078 TL olan destek ödemesi 4358 TL'ye yükseltildi. SED ödemelerinin hesaplarA ne zaman aktarılacağı meraklı araştırılıyor. Bu kapsamda hak sahibi olan vatandaş ağustos ayı ödemelerini zamlı olarak alacağı bildiriliyor. söz konusu destek ödemeleri ise AĞUSTOS ayının ortasından sonuna kadar tamamlanacak

 

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