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22 GÜN Kaldı Hemen Yapmanız Lazım IBAN'a 1.000 TL Ödenecek

Hayat koşullarının zorlaştığı günümüzde özellikle de karşılıksız olarak sunulan kampanya ödemeleri vatandaşın cebini dolduruyor.

22 GÜN Kaldı Hemen Yapmanız Lazım IBAN'a 1.000 TL Ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 10:20

Bankalar tarafından türlü türlü destek ödemeleri devam ediyor. Bu ödemeler karşılıksız ,hizmete karşılık ya da geri ödemeli olarak sunuluyor. Hayat koşullarının zorlaştığı günümüzde özellikle de karşılıksız olarak sunulan kampanya ödemeleri vatandaşın cebini dolduruyor. Garanti Bankası da son dakika yeni kampanya düzenlediğini açıklamış bulunuyor. Garanti Bankasının sadece 1 ay sürecek olan kampanyasından belli şartları taşıyan birey 1.000 TL ödeme alacak. Garanti Bankası 1 Eylül tarihinde yeni başlayan kampanyası ile alakalı detayları resmi internet sitesinde paylaşmış bulunmakta. 30 Eylül'e kadar süre gelen kampanya kapsamında 1000 TL Bonus kazanma imkanına sahip olabilirsiniz. Sadece yeni müşterilerin faydalanacağı Garanti Bankası 1000 TL Bonus kampanyasında bankanın dijital kanallarında temassız Müşteri olma teknolojisi ile banka müşterisi olmak ve kredi kartı başvurusu sonrasında onay alınması şartı mevcut.

Internet aracılığı ile müşteri olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan birey; başvurusu onaylanan kartı ile 20 Ekim'e kadar tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamasına 1000 TL Bonus kazanacak. Dolayısıyla yapılan 1000 TL'lik harcama müşteriye bedavaya gelecek. Garanti Bankası resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 27 kasım tarihine kadar kazanılan bonusların harcanması gerekmektedir. 27 kasım tarihine kadar harcanmayan hediye Bonus 28 Kasım günü banka tarafından geri alınacaktır. Tüm detaylar Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinde yer almaktadır.

Garanti BBVA Detayları Açıkladı

Garanti Bankası kampanya detayları ile alakalı şu detayları sıraladı

Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri, bonus kullanımları dahil değildir.

Kampanyaya internetten yapılan harcamalar da dahildir.

Kampanya kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar dahil değildir.

*Garanti BBVA Mobil’i indirip ilk kez Garanti BBVA’lı olduktan sonra garantibbva.com.tr, mobil, internet, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr kredi kartı başvurusu yapan ve önce bonus.com.tr’den kredi kartına başvurmuş sonrasında Garanti BBVA Mobil’den bankamız müşterisi olan kişiler

Tam da Okulların açıldığı ay başlatılan kampanyadan En çok okuyan çocuğu olan anne ve babaların faydalanacağı tahmin ediliyor. Siz de Garanti Bankası müşterisi değilseniz hemen internet üzerinden müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi kartı başvurunuzu tamamlayıp 30 Eylül'e kadar onay almanız durumunda 1000 TL puan kazanabileceksiniz

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