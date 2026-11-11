Antalya'da Ünlüler Geçidi: Tuba Büyüküstün, Kerem Bürsin ve Meryem Uzerli COP31'de Buluştu!

Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği birbirinden ünlü isimler uluslararası düzeyde büyük yankı uyandıran COP31 iklim zirvesi kapsamında Antalya'daki etkinlik alanında boy gösterdi. Türk sinema ve televizyon dünyasının dev isimleri Tuba Büyüküstün, Kerem Bürsin, Meryem Uzerli ve Barış Arduç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü simanın katıldığı buluşma magazin ve sosyal medya gündemine adeta bomba gibi düştü.

Sosyal Medyada Beğeni ve Yorum Yağmuru

Tuba Büyüküstün, Kerem Bürsin, Meryem Uzerli, Barış Arduç ve çok sayıda ünlü isim COP31 kapsamında Antalya’daki etkinlik alanında bir araya geldi. https://t.co/k2BfI0aSmI — Daily Magazin (@daily_magazin) November 11, 2026

Antalya'da gerçekleştirilen zirve alanında gerçekleşen bu görkemli buluşma ünlü isimlerin kendi sosyal medya hesaplarından ve hayran sayfalarından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Sadece oyunculuk başarılarıyla değil aynı zamanda küresel çevre sorunlarına ve iklim krizine duydukları duyarlılıkla da bilinen oyuncuların bir arada olması takipçilerinden büyük takdir topladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen liderlerin ve isimlerin katıldığı COP31 etkinliklerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden sanatçılar şıklıkları ve enerjileriyle göz doldurdu. Paylaşılan anlık kareler ve video kesitleri kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken ünlü isimlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalık yaratma çabaları magazin kulislerinde geniş yankı buldu.