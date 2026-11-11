7 Ayda 25 Kilo Vermişti: Buse Terim Yeniden Başladığı Diyetle Gündemde

Daha önce 7 ayda 25 kilo veren Buse Terim yeniden diyete başladı. Sağlıklı beslenerek 4 kilo daha verdiğini açıklayan ünlü isim kahvaltısını paylaştı.

7 Ayda 25 Kilo Vermişti: Buse Terim Yeniden Başladığı Diyetle Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 12:10

Türk futbolunun duayen isimlerinden Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı ünlü influencer ve girişimci Buse Terim verdiği kilolar ve yaşadığı büyük değişimle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Geçmişte uyguladığı aralıklı oruç yöntemi ve spor rutiniyle 7 ayda tam 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Buse Terim diyet ve spor yaşamına yeniden hızlı bir dönüş yaptı. Sağlıklı beslenmeye ağırlık verdiğini belirten ünlü isim son dönemde 4 kilo daha verdiğini müjdeledi.

"Sağlıklı Beslenmeye ve İyi Protein Almaya Devam"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle günlük yaşamından kesitler paylaşan Buse Terim yeni diyet sürecindeki son durumu samimi paylaşımlarla aktardı. Beslenme alışkanlıklarını yeniden sıkı bir düzene soktuğunu ifade eden ünlü isim kısa süre içerisinde 4 kilo zayıfladığını açıkladı. Sağlıklı yaşam ve formunu koruma yolculuğunda kararlılığından ödün vermeyen Terim "Sağlıklı beslenmeye, iyi protein almaya devam" sözleriyle motivasyonunu gözler önüne serdi.

Sağlıklı Kahvaltı Tabağı Takipçilerinden Büyük İlgi Gördü

Diyet sürecinde tükettiği besinleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Buse Terim özenle hazırladığı kahvaltı tabağını gözler önüne serdi. Yumurta, avokado, domates, taze peynir ve bol yeşillikten oluşan dengeli ve besleyici kahvaltı menüsü sağlıklı beslenmek isteyenler için de ilham kaynağı oldu. Geçmişteki başarılı kilo verme serüvenini sporla destekleyen ve şimdi yeniden bu disipline dönen Buse Terim'in azmi hayranlarından takdir topladı.

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