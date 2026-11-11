90 Kişilik Dev Ekipli Klip: Ziynet Sali'nin Yeni Şarkısı Tam İsabet Yayında

Ziynet Sali sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan yeni şarkısı Tam İsabet'i çıkardı. Dijital platformlarda zirveye yerleşen şarkı büyük ses getirdi.

90 Kişilik Dev Ekipli Klip: Ziynet Sali'nin Yeni Şarkısı Tam İsabet Yayında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 11:08

Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen seslerinden Ziynet Sali kariyerinde iz bırakan Sezen Aksu iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Beş Çayı, Bizde Böyle, Vakit Tamam ve Deli Divanenim gibi unutulmaz şarkılarda Minik Serçe ile yolları kesişen başarılı sanatçı hayranlarının uzun süredir büyük bir merakla beklediği yeni projede yeniden Sezen Aksu imzasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan Tam İsabet adlı yeni şarkı yayınlandığı ilk saatlerden itibaren listelerin zirvesine adını yazdırarak müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Söz ve Müzik Sezen Aksu İmzası Taşıyor

Yıllardır süregelen başarılı müzikal birliktelikleriyle adından sıkça söz ettiren Sezen Aksu ve Ziynet Sali ikilisi bu kez Tam İsabet ile iddialı bir dönüş yaptı. Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun Ziynet Sali'ye özel olarak armağan ettiği şarkının sözleri ve müziği doğrudan Aksu'ya aittir. Şarkının modern ve dinamik düzenlemesinde ise başarılı aranjör Ozan Bayraşa'nın imzası bulunuyor. Güçlü altyapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken şarkı şimdiden sezonun hitleri arasında gösteriliyor.

90 Kişilik Dev Ekiple Çekilen Klip Gündem Oldu

Şarkının müzikal başarısının yanı sıra yönetmen koltuğunda Melih Kun'un oturduğu iddialı video klibi de magazin ve müzik kulislerinde büyük ilgi gördü. 90 kişilik dev bir ekibin titiz çalışmasıyla hazırlanan görsel dünyanın yer aldığı klip, hem renkleri hem de sahneleriyle göz doldurdu. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen Tam İsabet izleyicilerden tam not alarak trend videolar listesinde hızla yükselmeye devam ediyor.

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