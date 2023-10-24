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2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan!

2024 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla güncellenen maaş tablosu detayları. Yüzde 68,01'lik enflasyon beklentisi, Ocak zammı oranları ve maaşlarınızın ne kadar olacağına dair bilgiler burada.

2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 20:18

2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan! Ardı ardına yaşanan ekonomik gelişmelerin sonucunda 2024 yılı zamlı maaş tablosu merakla bekleniyor. Hem emekliler hem de memurlar için büyük bir öneme sahip olan bu maaş tablosunda nelerin değiştiğini, hangi rakamların karşımıza çıktığını detaylarıyla ele alıyoruz.

Emekli ve Memur Maaşları: 2024 Güncellemesi

2024 yılına dair yapılan son açıklamalarla birlikte emekli ve memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda belirlenen yeni maaş rakamları vatandaşları oldukça ilgilendiriyor.

Yeni Enflasyon Oranları ve Maaş Hesaplamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 2023 yılı enflasyon tahminleri revize edildi. Bu revizyon sonrası Tüketici Fiyat Endeksi 1895,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu değişiklikler ışığında maaş hesaplamaları şu şekildedir:

  • 6 aylık enflasyon oranı: yüzde 40,27
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zammı: yüzde 40,27
  • 6 aylık memur enflasyon farkı: yüzde 32,33
  • Memur toplu sözleşme zammı: yüzde 15
  • Toplam 6 aylık memur zammı: yüzde 52,17

2024 Ocak Maaş Tahminleri

2024 yılı için belirlenen yeni maaş rakamları şu şekildedir:

2024 Memur Maaşları (Temmuz 2023 – Ocak 2024) En Düşük - En Yüksek:

  • Şube Müdürü (Üniversite mezunu): 32.438 - 49.361
  • Memur (Üniversite mezunu): 22.926 - 34.886
  • Uzman öğretmen: 29.525 - 44.928
  • Öğretmen: 26.642 - 40.541
  • Başkomiser: 32.613 - 49.627
  • Polis memuru: 29.512 - 44.908
  • Uzman doktor: 37.162 - 56.549
  • Hemşire (Üniversite mezunu): 26.428 - 40.215
  • Mühendis: 33.109 - 50.328
  • Teknisyen (lise mezunu): 23.525 - 35.798
  • Profesör: 48.111 - 73.211
  • Araştırma görevlisi: 31.750 - 48.314
  • Vaiz: 27.608 - 42.011
  • Avukat: 31.549 - 48.008

2024 Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2023 – Ocak 2024) En Düşük - En Yüksek:

  • Müsteşar: 35.911 - 54.646
  • Genel müdür: 31.784 - 48.366
  • Şube müdürü (Üniversite mezunu): 12.473 - 18.980
  • Memur (Üniversite mezunu): 9.765 - 14.859
  • Öğretmen: 14.791 - 22.507
  • Kaymakam 1.sınıf: 20.941 - 31.866
  • Başkomiser: 14.791 - 22.507
  • Polis memuru: 14.791 - 22.507
  • Hemşire (Üniversite mezunu): 14.791 - 22.507
  • Mühendis: 14.810 - 22.536
  • Teknisyen (Lise): 10.633 - 16.180
  • Pratisyen Hekim: 21.860 - 33.264
  • Profesör: 25.678 - 39.074
  • İmam Hatip: 14.791 - 22.507
  • Avukat: 14.791 - 22.507
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