2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan! Ardı ardına yaşanan ekonomik gelişmelerin sonucunda 2024 yılı zamlı maaş tablosu merakla bekleniyor. Hem emekliler hem de memurlar için büyük bir öneme sahip olan bu maaş tablosunda nelerin değiştiğini, hangi rakamların karşımıza çıktığını detaylarıyla ele alıyoruz.

Emekli ve Memur Maaşları: 2024 Güncellemesi

2024 yılına dair yapılan son açıklamalarla birlikte emekli ve memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda belirlenen yeni maaş rakamları vatandaşları oldukça ilgilendiriyor.

Yeni Enflasyon Oranları ve Maaş Hesaplamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 2023 yılı enflasyon tahminleri revize edildi. Bu revizyon sonrası Tüketici Fiyat Endeksi 1895,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu değişiklikler ışığında maaş hesaplamaları şu şekildedir:

6 aylık enflasyon oranı : yüzde 40,27

: yüzde 40,27 SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zammı : yüzde 40,27

: yüzde 40,27 6 aylık memur enflasyon farkı : yüzde 32,33

: yüzde 32,33 Memur toplu sözleşme zammı : yüzde 15

: yüzde 15 Toplam 6 aylık memur zammı: yüzde 52,17

2024 Ocak Maaş Tahminleri

2024 yılı için belirlenen yeni maaş rakamları şu şekildedir:

2024 Memur Maaşları (Temmuz 2023 – Ocak 2024) En Düşük - En Yüksek:

Şube Müdürü (Üniversite mezunu): 32.438 - 49.361

Memur (Üniversite mezunu): 22.926 - 34.886

Uzman öğretmen: 29.525 - 44.928

Öğretmen: 26.642 - 40.541

Başkomiser: 32.613 - 49.627

Polis memuru: 29.512 - 44.908

Uzman doktor: 37.162 - 56.549

Hemşire (Üniversite mezunu): 26.428 - 40.215

Mühendis: 33.109 - 50.328

Teknisyen (lise mezunu): 23.525 - 35.798

Profesör: 48.111 - 73.211

Araştırma görevlisi: 31.750 - 48.314

Vaiz: 27.608 - 42.011

Avukat: 31.549 - 48.008

2024 Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2023 – Ocak 2024) En Düşük - En Yüksek: