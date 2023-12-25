2023 yılında evlenen ünlü isimler...

Bu yıl, ünlü isimler arasında aşkın güzellikle taçlandığı, romantizmin zirveye çıktığı bir yıl oldu. 2023'te dünya çapında birçok ünlü isim dünya evine girmeye karar verdi. Peki, kimler mi evlendi? İşte 2023 yılında düzenlenen düğünlerle gündeme gelen ünlülerin listesi:





Alina Boz & Umut Evirgen



Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan Milano'da evlendi.



Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İtalya'nın Puglia şehrinde dünyaevine girdi.



Deniz Çakır, iş insanı Bilgehan Baykal ile nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı.





Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, stanbul'da bir otelde dünyaevine girdi.





Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı Mustafa Sakallıoğlu ile Swiss Otel Maçka'da, sadece arkadaş ve ailelerin katıldığı sade bir düğünle 8 Mayıs'ta evlendi.





Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit (38) ile oyuncu & yönetmen Berkun Oya'nın (46) bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Bebeklerine kavuşmak için gün sayan çift nikah masasına oturdu.







Oyuncu Furkan Aksoy bir süredir birlikte olduğu Sevde Çobanoğlu ile evlendi. Çiftin Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleşen düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı.





Oyuncu İlker Aksum, iki yıldır birlikte olduğu Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturdu. Çift, havuz başında sadece aile üyelerinin ve dostlarının katıldığı bir tören düzenledi.





Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi. Urgancıoğlu, evlilik haberini "Sürpriz" notuyla paylaştı. Çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikahla dünyaevine girdi.







Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile nikâh masasına oturdu.







Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır beraber olduğu manken Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. Mersin'de gerçekleşen düğün töreninde çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.





Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile dünya evine ​​​​​​​girdi.







SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Doğan ile evlendi.





Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu.







Şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.​​​​​​​





Selim Bayraktar, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Emel Karaköse ile dünyaevine girdi. Antalya'da bir otelde mutluluğa 'Evet' diyen çiftin düğün fotoğrafları büyük ilgi gördü.







Show TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Güldür Güldür'de Mesut karakterine can veren Uğur Bilgin evlendi.





Bu muhteşem çiftler ve daha birçok ünlü isim, 2023 yılında dünya evine girerek aşklarını taçlandırdı. Düğünlerinin detayları ve romantik anıları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.