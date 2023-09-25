2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı

Günümüzde bir dizinin dikkat çekmesi için ensest ilişkilerin yaşanması mı gerekli sorusu Kirli Sepeti dizisi ilk bölümü sonrasında merak ediliyor. Kirli Sepeti dizisi henüz ilk bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi olurken, reytinglerde de ilk bölümü ile 2. sıra koltuğuna oturmuş bulunuyor. Karısının kardeşi ile evlenen bir adam ve eski karısını hamile bırakan bir adam, dizinin heyecanını sağlıyor. Peki Kirli Sepeti dizisi izlendi mi? Kirli Sepeti dizisi oyuncuları kimler?

Dün akşam Kirli Sepeti dizisi 1. bölümü ile ekranlara geldi. Ayça Bingöl, Halil İbrahim Ceylan ve Melisa Döngel'in başrollerinde oynadığı Kirli Sepeti dizisi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olarak bilinirken yeni Yasak Elma olarak yorumlanan Kirli Sepeti dizisinde Feyyaz karakterine gelen tepkiler sosyal medyayı karıştırdı.

FOX TV'nin yeni sezonda izleyicilerinin karşısına çıkardığı 2. Yasak Elma Vakası olarak gözlemlenen Ancak dram dizisi kategorisinde yer alan Kirli Sepeti dizisi konusu merakla araştırılıyor.

KİRLİ SEPETİ KONUSU

İstanbul'un zengin semtlerinin birinde yaşayan Site sakinleri ile birlikte onların hizmetçilerini ve yaşamlarını anlatan Kirli Sepeti dizisi ilk bölümünde yaşanan bir ölüm olayı sonrasında birçok sır ve yalanlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Kirli Sepeti dizisinde Ayça Bingöl, Halil İbrahim Ceyhan, Ceren Moray, Cansu Tosun gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ YORUMLARI

Kirli Sepeti dizisi 24 Eylül Pazar akşamı Fox TV ekranlarında başlamıştır. Sosyal medya ve internet sitelerinde binlerce yorum yapılan Kirli Sepeti dizisinde en çok konuşulan adeta ünlü rüzgarının esmesi, senaryoların akıcılığı ve dizinin atmosferi olmuştur. Sosyal medya Kirli Sepeti dizisi ile alakalı ikiye bölünmüştür. Dizinin konusunun Klişe olduğu yorumlarının yanı sıra oyuncuların karakterlerle özdeşleşmediği yorumları yapılmıştır.

KİRLİ SEPETİ REYTİNGLERİ

Kirli Sepeti dizisi reytingleri ise Pazar akşamına damgasını vurmuştur. Kirli Sepeti dizisi 5.81 reyting oranı ile 2. sıraya yerleşmiştir. Kirli Sepeti dizisi toplumdaki zengin fakir ayrımını konu edinmişken Site sakinleri ile hizmetlilerin hayatlarına dramatik bir şekilde dokunulmuştur. Dizi dram dizisi olarak tanıtılsa da eğlendirici olması ve düşündürücü bir yapım olarak izleyicinin karşısına çıkmıştır.