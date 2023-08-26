1997 Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak Muğla'ya atandı

Şebnem Paker, 1997 yılında Dublin'de gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda büyük bir başarı elde etti ve "Dinle" adlı parçasıyla üçüncü sırayı Türkiye'ye getirdi. Genç yaşta, henüz 20 yaşındayken elde ettiği bu başarı ile Türkiye'nin Eurovision tarihindeki en iyi derecesini elde etmişti.

Uzun yıllar boyunca özel bir okulda Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, 2023 itibarıyla kariyerine yeni bir yön verdi. Muğla'nın Milas ilçesindeki Kırcağız Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

Geçmişteki Eurovision deneyimi ve müziğe olan tutkusuyla tanınan Şebnem Paker, artık öğrencilere müzik alanında ilham vermeye ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanacak.



