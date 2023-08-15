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16 kilo veren Nurgül Yeşilçay merdivenlere sere serpe uzandı! "Maşallah"

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu merdivenlere sere serpe uzanıp poz verince gündem oldu.

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay merdivenlere sere serpe uzandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2023 09:29

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay tatil pozlarıyla gündemde. 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

Sevgilisi Necati Kocabay ile tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaşmıştı. 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlardan sonra şimdi de vücudunu saran elbisesiyle merdivenlere sere serpe uzandı.

 

Zayıflığıyla dikkat çeken güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay'a "Maşallah", "Kadın resmen gençleşti", "Türkiye'nin en güzel kadınlarından" yorumları geldi.

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