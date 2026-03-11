15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yeni filmi ne? İmroz’da Bahar filminin konusu ne? 15 yıl sonra yeniden bir araya gelen efsane ikilinin yeni sinema projesi ve Özcan Alper imzalı filmin detayları haberimizde...

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2026 12:06

Türk televizyon tarihinin en ikonik çiftlerinden biri olan, Muhteşem Yüzyıl’ın Kanuni Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç ve Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli, tam 15 yıl aradan sonra aynı projede bir araya geliyor. Sinema dünyasında bomba etkisi yaratan “İmroz’da Bahar” filmi, efsane ikiliyi dev ekranda buluşturmaya hazırlanıyor.

Ödüllü Yönetmen Özcan Alper İmzası

Yapımcılığını Sky Films’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda, Türk sinemasının özgün ve ödüllü isimlerinden Özcan Alper oturuyor. Sonbahar, Karanlık Gece ve Aşıklar Bayramı gibi derinlikli yapımlarıyla tanınan Alper, bu kez İmroz'un büyüleyici atmosferinde geçen bir aşk hikâyesine hayat verecek.

İmroz’un Baharında Aşk Yeniden Mümkün mü?

Film, Gökçeada’nın (İmroz) etkileyici doğasında yolları kesişen iki farklı hayatın hikâyesini merkezine alıyor. Karakterlerin "ikinci bir bahar" ihtimalinde buluştuğu yapım, izleyiciye şu duygusal soruyu soracak:

"İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?"

Kariyerlerinde Yeni Bir Dönüm Noktası

Hem Halit Ergenç hem de Meryem Uzerli için bu proje, kariyerlerinin en anlamlı buluşmalarından biri olarak nitelendiriliyor. 15 yıllık aranın ardından sergileyecekleri yeni sinerji, filmi şimdiden yılın en çok beklenen yapımları arasına soktu. Çekimlerin kısa süre içinde adada başlaması planlanıyor.

"İmroz’da Bahar" Proje Kartı

Detay Bilgi
Başroller Halit Ergenç & Meryem Uzerli
Yönetmen Özcan Alper
Yapım Şirketi Sky Films
Konu Adada yolları kesişen iki hayatın "ikinci bahar" hikâyesi.
Önemi İkilinin 15 yıl sonraki ilk ortak projesi.
Benzer Haberler
Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Yakışıklı Olduğum İçin Rol Kaçırdım!"
Gizem Karaca’dan Gizem Karaca’dan "Kule" Paylaşımı: "Bayağı İlerledim Bu İşlerde!"
Kanseri Sporla Yeniyor! Bali’ye Yerleşen Irmak Ünal'ın Kaslı Görüntüsü Gündem Oldu Kanseri Sporla Yeniyor! Bali’ye Yerleşen Irmak Ünal'ın Kaslı Görüntüsü Gündem Oldu
Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti! Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti!
Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu! Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu! "Sadece Onu Özledim."
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan Şok Ayrılık! Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan Şok Ayrılık! "Nazar Değmesin" Dediği Aşk Bitti.
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı:
  • 05-03-2026 18:12

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?
  • 04-03-2026 14:02

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?

Necati Şaşmaz
  • 07-03-2026 11:43

Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!
  • 05-03-2026 12:27

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!