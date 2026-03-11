15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.

Türk televizyon tarihinin en ikonik çiftlerinden biri olan, Muhteşem Yüzyıl’ın Kanuni Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç ve Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli, tam 15 yıl aradan sonra aynı projede bir araya geliyor. Sinema dünyasında bomba etkisi yaratan “İmroz’da Bahar” filmi, efsane ikiliyi dev ekranda buluşturmaya hazırlanıyor.

Ödüllü Yönetmen Özcan Alper İmzası

Yapımcılığını Sky Films’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda, Türk sinemasının özgün ve ödüllü isimlerinden Özcan Alper oturuyor. Sonbahar, Karanlık Gece ve Aşıklar Bayramı gibi derinlikli yapımlarıyla tanınan Alper, bu kez İmroz'un büyüleyici atmosferinde geçen bir aşk hikâyesine hayat verecek.

İmroz’un Baharında Aşk Yeniden Mümkün mü?

Film, Gökçeada’nın (İmroz) etkileyici doğasında yolları kesişen iki farklı hayatın hikâyesini merkezine alıyor. Karakterlerin "ikinci bir bahar" ihtimalinde buluştuğu yapım, izleyiciye şu duygusal soruyu soracak:

"İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?"

Kariyerlerinde Yeni Bir Dönüm Noktası

Hem Halit Ergenç hem de Meryem Uzerli için bu proje, kariyerlerinin en anlamlı buluşmalarından biri olarak nitelendiriliyor. 15 yıllık aranın ardından sergileyecekleri yeni sinerji, filmi şimdiden yılın en çok beklenen yapımları arasına soktu. Çekimlerin kısa süre içinde adada başlaması planlanıyor.

"İmroz’da Bahar" Proje Kartı