1,5 Saat Bamya Ayıklayan Ezgi Mola’nın İsyanı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Başarılı oyunculuğu kadar samimi ve eğlenceli kişiliğiyle de sevilen Ezgi Mola, bu kez mutfaktaki isyanıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile tatilde görüntülenen Mola, çocukları için bir araya gelerek örnek bir duruş sergilemişti. Tatil dönüşü mutfağa giren ünlü oyuncu, 1,5 saat bamya ayıklamak zorunda kalınca adeta isyan etti.

Tatil Sonrası Mutfak Mesaisi

Ezgi Mola, tatil modunu geride bırakıp mutfakta bamya temizlerken yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. “1,5 saattir bamya ayıklıyorum, delirmek üzereyim” diyerek esprili bir çıkış yapan Mola, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, ünlü oyuncunun doğal ve samimi halleri karşısında yorum yağdırdı.

Ezgi Mola’nın Medeni Tavrı Takdir Topladı

Yakın zamanda Mustafa Aksakallı ile yollarını ayıran Mola, boşanmanın ardından da oğulları için eski eşiyle dostane bir şekilde vakit geçirmeye devam ediyor. Tatilde birlikte görüntülenen ikili, medeni duruşlarıyla örnek gösterildi.