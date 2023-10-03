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15 Ekim'e kadar hesaplarda olacak! 10.200 TL ile 15.000 TL IBAN'a Aktarılacak

Başvuru yapan bireye özel ödemeler başladı. 15 gün içinde hesaplarda olacak

15 Ekim'e kadar hesaplarda olacak! 10.200 TL ile 15.000 TL IBAN'a Aktarılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 12:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ihtiyaç sahibi olarak belirlenen hanelere 1250 TL destek ödemesi veriyor. Temmuz ayında bitmesi planlanan destek programı bir sene daha uzatıldığı açıklanırken, söz konusu program için başvurular da devam ediyor. Haneye giren maaşa göre ve hanedeki birey sayısına göre 1250 TL destek ödemesi her ay düzenli olarak ödeniyor.

1250 TL destek ödemesi

Aile Destek Programı adı altında ödenen ve 1250 TL'ye Varan destek ödemeleri araştırması hak sahibi olmak isteyen vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Bakanlık tarafından Dar gelirli hanelere yönelik başlatılan program Aile Destek programı olarak biliniyor. Geçimini idame ettirmede zorlanan, muhtaç ailelere hanedeki kişi başına düşen gelir seviyesine göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen destek ödemesi yapılıyor. Aile Destek programından faydalanan birey otomatikman birçok destek ödemesini de alabiliyor. Hanede çocuk bulunması durumunda çocuk bileşeni adı altında 350 TL ile 650 TL arasında değişen ödemeye hak kazanılabiliyor. Öte yandan hak sahibi bireyin adına elektrik faturası bulunması durumunda da aylık 260 TL'ye Varan elektrik faturası yardımı sağlanıyor

Geçtiğimiz sene Haziran ayında başlayan Aile Destek programı 2024 yılı Temmuz ayına kadar süreceği açıklanmış bulunuyor. Aile Destek programı kapsamında 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeden faydalanmak isteyen bireyin birkaç şartı sağlaması gerekiyor. Ilk başta Türk vatandaşı olunması gerekliliği mevcut ikenhane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Hanesinde memur, Muhtar ya da noter çalışanının olmaması gerekliliği de bulunuyor.

Başvurular e-devlet üzerinden ya da bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından tamamlanabiliyor. Yapılan başvuru sonrasında Vakıf tarafından hane ziyaretleri ile birlikte Dar gelirli olunup olunmadığı tespit edilmekteyken hak sahibi olan Haneler başvuru tarihine takiben bir sonraki ay destek ödemesini alabiliyor. Dar gelirli hanelerin bütçesine Katkı sağlamak, maddi gücünü yükseltmek amacıyla başlatılan Aile Destek programı sayesinde yıllık 10.200 TL ile 15.000 TL arasında destek sağlanabiliyor. Aile Destek programında faydalanmak isteyen vatandaşın gereken şartları taşımaları durumunda başvuru sürecini takip etmesi gerekiyor.

 

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