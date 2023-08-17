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1400 TL Yardım Sürprizi! Başvuru Yapacaklar ve Yapanlar Dikkat, O Tarihe Kadar IBAN'A Yatacak!

PTT destekleri tam sürat devam ediyor. Bu destekler arasında tam da okulların açılmasına ramak kala ödeniyor.

1400 TL Yardım Sürprizi! Başvuru Yapacaklar ve Yapanlar Dikkat, O Tarihe Kadar IBAN'A Yatacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 12:46

PTT, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çeşitli sosyal yardım ödemelerini dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Hayat koşullarının zorlaştığı, özellikle de dar gelirlinin cebinin boş kaldığı günümüzde devlet tarafından sağlanan destekler, Aile Bakanlığı'nın onayı ile PTT aracılığı ile ödenmektedir. Bu ödemeler arasında bir çok kalemde ödeme yapılmaktadır. 

Birkaç dikkat çeken yardım ödemeleri şunlardır. 1400 TL para yardımı: En fazla 12 aylık süre boyunca belirli şartları karşılayan ailelere her ay olacak şekilde maddi destek veriliyor. 1250 TL para yardımı: Temmuz 2023'ten itibaren başvuran ve uygun bulunan ailelere 1 yıl boyunca her ay olacak şekilde maddi destek ödemesi yapılmaktadır. 8540 TL para yardımı: Çalışmayan ev hanımlarına tek seferlik maddi destek sağlanmaktadır. 3700 TL para yardımı: Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere tek seferlik olarak ödenen 3700 TL destek başvurusu için Aile Bakanlığı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Bu ödemelerin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, silikozis hastalığı olanlara, engellilere, yaşlılara, şehit yakınlarına ve gazilere de farklı tutarlarda maaş ve yardım ödemeleri düzenli ya da tek seferlik sunmaktadır. Bu ödemeler TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında artmış bulunmakta ve Ağustos ödemeleri zamlı olarak hesaplara aktarılmaktadır. 

Bu ödemelerden hak sahibi olabilmeniz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki başvuru formunu doldurmanız ya da kaymakamlıklara gitmeniz gerekmektedir.  Ödemelerinizi PTT şubelerinden veya PTT kartınızla ATM'lerden alabilirsiniz. PTT destek ödemeleri başvurusu yapmak için PTT şubelerine giderek başvuru formunu doldura bilirsiniz ya da e-devlet hesabınız üzerinden TC kimlik numaranız ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.  PTT destek ödemeleri düzenli ya da tek seferlik olarak yapılmaktadır dar gelirli bireyin hayatını kolaylaştırmak sosyal devlet adına hareket edebilmek temel ilkesidir. PTT destek ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarını ve süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. 

Özellikle de son günlerde dikkat çeken ödemeler, tam da okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye yardımı olarak bilinmektedir. Eşi vefat etmiş, eşinden boşanmış ya da eşi cezaevine girmiş işsiz ve gelirsiz dul kadınlar, engeli veya kronik rahatsızlığı dolayısıyla çalışamayan kadınlar, afetzedeler, kimsesizler ve sahipsizler için ödenen 1400 TL destek ödemeleri son günlerde kırtasiye yardımı olarak da bilinmektedir. İhtiyaç sahibi hanelere Aile Bakanlığından onay alınması durumunda kırtasiye yardımı ödemesi yapılacaktır. 

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