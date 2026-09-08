14 Yıllık Aşkın Perde Arkası! Özge Gürel’den Şaşırtan Sözler

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun yıllara meydan okuyan aşkı gündemde. Gürel, hayatındaki değişimi anlatırken “çok aşığım” diyerek dikkat çekti.

14 Yıllık Aşkın Perde Arkası! Özge Gürel’den Şaşırtan Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2026 10:07

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri. İkilinin aşkı, 2014 yılında birlikte rol aldıkları Kiraz Mevsimi dizisinin setinde başladı. Önce arkadaş olan çift, zamanla birbirlerine karşı hislerini fark etti ve güzel bir ilişkiye adım attı.

Aşkları Yıllara Meydan Okuyor

Yaklaşık yedi yıl sevgili olarak birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2022 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, Almanya'da düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girerken, mutluluklarını İtalya'daki özel bir kutlamayla da perçinledi.

Aradan yıllar geçmesine rağmen ikilinin birbirlerine olan sevgisi hâlâ ilk günkü sıcaklığını koruyor. Sosyal medyada ve yaptıkları açıklamalarda birbirlerine verdikleri değer de bunu fazlasıyla gösteriyor.

Özge Gürel Hislerini İçtenlikle Anlattı

Son dönemde hayatındaki değişimlerden söz eden Özge Gürel, oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, şu sıralar kendisini daha özgür hissettiğini ve hayatında önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Gürel, içinde bulunduğu dönemi üç kelimeyle özetledi: “Özgürlük, aşk ve dönüşüm.”

Güzel oyuncunun sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Hayatında özgürleştiği bir dönemde olduğunu söyleyen Gürel, aşık olduğunu da açıkça dile getirdi. Kendi değişimine ve dönüşümüne yakından tanıklık ettiğini anlatan oyuncunun bu samimi sözleri, hayranlarının da ilgisini çekti.

Mutlulukları Dikkat Çekiyor

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun yıllardır devam eden ilişkisi, özellikle magazin dünyasında örnek gösterilen birlikteliklerden biri olarak görülüyor. Çiftin birbirlerine olan bağlılığı ve yıllar geçmesine rağmen korudukları uyum, hayranlarının da beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Gürel’in son açıklamaları ise hem aşk hayatında hem de kendi dünyasında güzel bir döneme girdiğini gösteriyor.

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