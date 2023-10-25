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12.2 Milyon Emekliye TBMM'den 5 bin TL Onayı! Haftaya bugün hesaplarınızı kontrol edin

Cumhuriyetin 100. yılı şerefine, emeklilere özel 5 bin TL’lik ikramiye TBMM Genel Kurulu tarafından onaylandı.

12.2 Milyon Emekliye TBMM'den 5 bin TL Onayı! Haftaya bugün hesaplarınızı kontrol edin
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 20:13

Son Dakika! TBMM, Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Ödemesini Onayladı. Cumhuriyetin 100. yılına özel emeklilere verilecek 5 bin TL’lik ikramiye TBMM Genel Kurulu tarafından onaylandı. Kasım ayının ilk haftalarında emeklilere ödenecek olan bu özel ödeme, yaklaşık 12.2 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından emeklilere yapılacak olan bu özel ödemenin müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekildeydi: "Emeklilerimize özel, bir kerelik 5 bin Türk Lirası ödeme gerçekleştireceğiz."

Kasım Ayında Hesaplarda!

Emeklilere 5 bin liralık özel ikramiye ödemesi konusundaki yasa teklifi, Meclis'te onay aldı. Bu özel ödemenin, kasım ayının ilk haftalarında emeklilere ödenmesi bekleniyor.

Ancak Saadet Partisi'nin milletvekilleri, ikramiyenin 6 ay süresince toplam 30 bin lira olması yönünde bir önerge sundu. Fakat bu öneri, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla geri çevrildi.

Kimler Bu İkramiyeden Faydalanabilecek?

Yeni düzenlemeye göre, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden bireyler bu ödemeden yararlanamayacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığına kayıtlı olan emekliler bu düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak çalışmaya devam eden emekliler bu destekten mahrum kalacak. EYT'ye müracaatta bulunan fakat emekli maaşı bağlanmamış olanlar da bu destekten yararlanabilecek. Toplamda 12.2 milyon emekliye bu ödemenin yapılması planlanıyor.

Dul ve Yetimlere Özel Düzenleme

İkramiye ödemeleri, dul ve yetim bireyleri de kapsamaktadır. Dul ve çocuğu bulunmayan kişilere yüzde 75, dul ve çocuğu olanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ikramiye ödemesi yapılacaktır. Bu düzenlemeye göre; dul ve çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul ve çocuğu olan kişilere 2500 lira ve yetimlere 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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