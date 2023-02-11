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Gecce Magazin Haberleri

113 saat sonra kurtarılan depremzedenin ilk mesajı Arda Güler'e oldu

Adıyaman’da mucize! Enkaz altından 113 saat sonra çıkarılan Mesut’tan Arda Güler’e mesaj var; “Seni çok seviyorum… Hocaya söyle seni daha çok oynatsın…”

113 saat sonra kurtarılan depremzedenin ilk mesajı Arda Güler'e oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2023 13:06

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkiyelen deprem felaketinden 113 saat sonra enkazdan çıkarılan depremzede, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'e seslendi. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ise sosyal medyadan yanıt verdi.

 

 

113. saat sonra enkazdan çıkarılan depremzede Arda Güler’e, “Arda Güler abi seni çok seviyorum, Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya bir de söyle seni oynatsın" ifadelerini kullandı.

ARDA KAYITSIZ KALMADI

Arda Güler'in cevabı gecikmedi ve sosyal medyada paylaştığı videoda şu sözleri kullandı:

"Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle."

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