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10 yıllık evlilikte ihanet krizi! Zeynep Beşerler-Emir İçgören çifti boşanıyor

2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile Bodrum'da evlenen Zeynep Beşerler'in evliliği sona eriyor. Beşerler'in yedi yaşında bir oğlu bulunuyor ve iddialara göre oyuncu, ihanet yaşandığı gerekçesiyle eşiyle bir süredir ayrı yaşıyordu.

10 yıllık evlilikte ihanet krizi! Zeynep Beşerler-Emir İçgören çifti boşanıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2023 12:05

Zeynep Beşerler ve Emir İçgören, 10 yıl önce evlendiler ve 2016'da oğulları Kerem'i kucaklarına aldılar. Ancak çiftin evliliği, iddialara göre İçgören'in eşini aldattıktan sonra zor günler yaşamaya başladı. Bu durum sonucunda çift, ayrı yaşamak üzere anlaştı. İçgören, Etiler'de bir eve taşındı ve resmi boşanma işlemleri için henüz adım atmadılar.

Zeynep Beşerler, son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı ve evliliklerinin ardından oyunculuk kariyerine ara verdi. İddialara göre, kendisini aldattığı öne sürülen eşi için mahkeme sürecini kolaylaştırmayı düşünmüyor. Geçtiğimiz nisan ayında ayrılık haberleri ortaya çıkmış, ancak Zeynep Beşerler'in menajeri, "Ayrılık söz konusu değil, İstanbul'da yaşanan deprem riski nedeniyle yeni bir eve taşınacaklar" açıklamasını yapmıştı

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