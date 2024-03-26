10 yıllık evlilik bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı tek celsede boşandı

Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş adamı Volkan Bahçekapılı, anlaşmalı bir şekilde boşandı.

10 yıllık evlilik bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı tek celsede boşandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2024 11:57

Çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı bir şekilde sonlandırdı. Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle başlattığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul Beykoz 3. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, tarafların beyanlarını dinledikten sonra "evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle" çiftin boşanmasına karar verdi.

Bir süre önce sosyal medyada birbirlerini takipten çıktıkları iddia edilen Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın ayrılacaklarına dair haberler çıkmıştı, ancak daha sonra çift evliliklerine devam etmeye karar vermişti.

Benzer Haberler
Gaddar'a tüm dengeleri değiştirecek bir isim geliyor! Gaddar'a tüm dengeleri değiştirecek bir isim geliyor!
Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisine sürpriz bir isim daha katıldı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisine sürpriz bir isim daha katıldı
Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum: Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum: "Midem bulandı"
Çağatay Ulusoy şaşırttı: Gizemli arkadaşı merak uyanırdı Çağatay Ulusoy şaşırttı: Gizemli arkadaşı merak uyanırdı
50 Yaş Altına Erken Emeklilik Duyuruldu! Emekli Olmak İsteyenler... 50 Yaş Altına Erken Emeklilik Duyuruldu! Emekli Olmak İsteyenler...
Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekliye IBAN Numarası Üzerinden 8888 TL Ödeme Başladı Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekliye IBAN Numarası Üzerinden 8888 TL Ödeme Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu
  • 25-03-2024 10:38

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum:
  • 26-03-2024 10:50

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum: "Midem bulandı"

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...
  • 22-03-2024 09:31

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor
  • 25-03-2024 10:12

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı
  • 21-03-2024 17:43

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı