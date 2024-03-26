10 yıllık evlilik bitti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı tek celsede boşandı

Çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı bir şekilde sonlandırdı. Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle başlattığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul Beykoz 3. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, tarafların beyanlarını dinledikten sonra "evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle" çiftin boşanmasına karar verdi.

Bir süre önce sosyal medyada birbirlerini takipten çıktıkları iddia edilen Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın ayrılacaklarına dair haberler çıkmıştı, ancak daha sonra çift evliliklerine devam etmeye karar vermişti.