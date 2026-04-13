1 Milyon Dolarlık Picasso 100 Euroya Sahip Bulacak!

Picasso’nun 1 milyon dolarlık eseri, Fransa’daki çekilişle 100 euroya satışa çıkıyor. Gelir Alzheimer araştırmalarına aktarılacak.

Yayın Tarihi : 13-04-2026 08:18

Sanat dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Pablo Picasso’nun değeri 1 milyon doların üzerinde olan bir eseri, sıra dışı bir yöntemle yeni sahibini bulmaya hazırlanıyor. Fransa’da düzenlenen “100 euroya bir Picasso” çekilişi, sanat eserine erişimi farklı bir boyuta taşıyor.

Bu organizasyon, klasik müzayede sisteminden tamamen ayrılıyor. Çünkü katılımcılar, yalnızca 100 euro karşılığında bilet alarak bu değerli eserin sahibi olma şansı yakalıyor. Böylece sanat dünyasında alışılmış kurallar yeniden sorgulanıyor.

100 Euroya Sanat Eseri Sahibi Olma Fırsatı

Çekilişte yer alan eser, Picasso’nun 1941 tarihli Tête de Femme adlı çalışması oluyor. Bu özel parça, hem sanatsal hem de tarihi değeriyle öne çıkıyor. Ayrıca eserin üretildiği dönem, sanatçının kariyerinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Toplamda 120 bin bilet satışa sunuluyor. Bu nedenle katılımcılar arasında geniş bir rekabet oluşuyor. Ancak buna rağmen sistem, sanat eserini daha erişilebilir hale getiriyor. Böylece daha geniş bir kitle, bu deneyimin parçası oluyor.

Gelir Alzheimer Araştırmalarına Aktarılıyor

Bu çekiliş yalnızca bir kazanım fırsatı sunmuyor. Aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor. Elde edilen tüm gelir, Alzheimer araştırmaları için çalışan bir vakfa aktarılıyor.

Bu yaklaşım, sanatın toplumsal fayda yaratma gücünü ortaya koyuyor. Ayrıca kampanya, Avrupa genelinde bilimsel çalışmalara destek sağlıyor. Böylece katılımcılar, yalnızca bir bilet almıyor; aynı zamanda anlamlı bir katkı sunuyor.

Daha Önce de Büyük Etki Yarattı

“100 euroya bir Picasso” kampanyası ilk kez düzenlenmiyor. Organizasyon, daha önce de benzer çekilişlerle dikkat çekmişti. Önceki etkinliklerden elde edilen gelirler, Lübnan’daki Sur kentinin korunmasına ve pandemi döneminde hijyen projelerine aktarılmıştı.

Bu süreklilik, projenin güvenilirliğini artırıyor. Aynı zamanda sanat dünyasında alternatif finansman modellerine yeni bir örnek sunuyor. Böylece sanat ve sosyal fayda arasındaki bağ daha da güçleniyor.

Eserin Hikayesi ve Değeri

Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin sanatçının ünlü Guernica tablosunu yaptığı atölyede üretildiğini belirtiyor. Bu detay, eserin değerini daha da artırıyor.

Ayrıca uzmanlar, eserin gerçek piyasa değerinin açıklanan rakamın da üzerinde olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, çekilişi daha da cazip hale getiriyor. Çünkü kazanan kişi, eseri ister koleksiyonunda saklayabiliyor ister satışa çıkarabiliyor.

