1 aylık evlilik son buluyor! Burcu Binici ile Tankurt Manas arasında neler oluyor?
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i Burcu Binici, geçtiğimiz ay Rap müziğinin popüler isimlerinden Tankut Manas ile evlenmişti. Ünlü çiftin evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Çift konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ama birbirlerini sosyal medyadan silmeleri ayrılacakları iddialarını gündeme getirdi. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2022 11:45
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Burcu Binici ile Tankurt Manas yaklaşık bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Fakat çiftin evlilikleri çok geçmeden çatırdamaya başladı. İkilinin ayrılacaklarına dair iddialar birkaç gündür kulislerde dolaşıyordu. Çiftin birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkarması da iddiaları güçlendirdi.
Henüz bir açıklama yok!
İki tarafta konu ile alakalı şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Evlendiğini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Burcu Binici, fotoğrafların altına 'Sıfır şaka' notunu düşmüştü. Çiftin haklarında çıkan ayrılık haberlerine yanıt verip vermeyeceği, sevenleri tarafından merak ediliyor.