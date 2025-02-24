Ziynet Sali'den gizemli şarkı



Şimdi ise Ziynet Sali, hayranlarına sürpriz bir haberle geri dönüyor. Sanatçı, 28 Şubat Cuma günü yeni bir şarkı yayınlayacağını duyurdu, ancak şarkının ismini açıklamayarak gizemli bir durum yarattı. Sadece "Sürpriz" diyerek hayranlarını merakta bırakan Sali, bu yeni çalışmasıyla yine müzik dünyasında ses getireceğinin sinyallerini veriyor.



Ziynet Sali duygusal ve aşk temalı şarkılarından biri olan yeni single'ı ile yine dinleyicilerin kalbine dokunacak. Ancak şarkının ismi henüz bilinmediği için merak ve heyecan zirvede! Ziynet Sali hayranları şimdiden bu sürprizi keşfetmek için gün saymaya başladı.



Ziynet Sali’nin sır dolu yeni hiti, şimdiden yılın en çok konuşulacak şarkılarından biri olmaya aday!