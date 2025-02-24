Ziynet Sali'den gizemli şarkı

Türkçe pop müziğin güçlü ve zarif sesi Ziynet Sali, üretimine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Mabel Matiz imzası taşıyan ‘Müptelayım Bilgine’ adlı şarkısı müzik listelerine damga vurmuş, hem eleştirmenlerden hem de müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştı. Şarkı, kısa sürede listelerin zirvesine yerleşmiş ve adeta dillere pelesenk olmuştu.

Ziynet Sali'den gizemli şarkı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 24-02-2025 10:48

 
Şimdi ise Ziynet Sali, hayranlarına sürpriz bir haberle geri dönüyor. Sanatçı, 28 Şubat Cuma günü yeni bir şarkı yayınlayacağını duyurdu, ancak şarkının ismini açıklamayarak gizemli bir durum yarattı. Sadece "Sürpriz" diyerek hayranlarını merakta bırakan Sali, bu yeni çalışmasıyla yine müzik dünyasında ses getireceğinin sinyallerini veriyor.
 
Ziynet Sali duygusal ve aşk temalı şarkılarından biri olan yeni single'ı ile yine dinleyicilerin kalbine dokunacak. Ancak şarkının ismi henüz bilinmediği için merak ve heyecan zirvede! Ziynet Sali hayranları şimdiden bu sürprizi keşfetmek için gün saymaya başladı.
 
Ziynet Sali’nin sır dolu yeni hiti, şimdiden yılın en çok konuşulacak şarkılarından biri olmaya aday!

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