Klinik Psikolog Oya Doğan Kocaali'de Okurlarıyla Buluştu: Miniklerden Velilere Eğitici ve Eğlenceli Buluşma!

Klinik Psikolog Oya Doğan Kocaali'de öğrenciler ve velilerle buluştu! Sınır koyma semineri ve renkli etkinliğin tüm detayları haberimizde.

Klinik Psikolog Oya Doğan Kocaali'de Okurlarıyla Buluştu: Miniklerden Velilere Eğitici ve Eğlenceli Buluşma!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-10-2026 13:26


Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde son derece anlamlı ve heyecan verici bir organizasyon gerçekleştirildi. Yazdığı kitaplar ve çocuk psikolojisi üzerine yaptığı değerli çalışmalarla tanınan Klinik Psikolog ve Yazar Oya Doğan Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel etkinlikte hem minik öğrencilerle hem de velilerle bir araya geldi. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte bir yanda coşku ve kahkahalar yükselirken diğer yanda ebeveynler için oldukça eğitici bir seminer gerçekleştirildi. 

SUBÜ Konferans Salonunda Kahkaha Dolu Anlar!

Etkinlik maratonunun ilk durağı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kocaali Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu oldu. İlçedeki tüm 5. sınıf öğrencileriyle buluşan Klinik Psikolog Oya Doğan çocukların dünyasına dokunan şarkılı ve etkileşimli bir programa imza attı. Kahkahaların adeta havada uçuştuğu neşeli atmosferde minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Programın finalinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için sıraya giren minik hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmayan Doğan çocukların kitaplarını tek tek imzalayarak onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Velilere Özel Seminer: "Çocuklarda Sınır Koyma"

Çocuklarla gerçekleştirilen coşkulu buluşmanın ardından Kocaali İmam Hatip Ortaokulu'na geçen Oya Doğan bu kez velilerle bir araya geldi. Ebeveynlere yönelik düzenlenen seminerde "Çocuklarla Sınır Koyma" konusunu detaylarıyla ele alan uzman isim ebeveynlik yolculuğundaki kritik ipuçlarını aktardı.

Doğan'ın kaleme aldığı "Ne Zaman Evet Ne Zaman Hayır" isimli kitabının da odak noktası olduğu seminerde çocuk yetiştirirken sağlıklı sınırlar çizebilmenin ve doğru iletişim kurabilmenin önemine vurgu yapıldı. Velilerin ilgiyle takip ettiği programın sonunda Doğan ebeveynlerin sorularını yanıtlayıp kitaplarını imzaladı.

Emeği Geçenlere Plaket Takdim Edildi

Verimli geçen etkinlik serisinin sonunda Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Ürkmez ilçedeki eğitim ve kültür hayatına katkılarından dolayı Klinik Psikolog Oya Doğan'a teşekkürlerini iletti. Ürkmez ayrıca Oya Doğan'ın Kocaali'deki okurlarıyla buluşmasında büyük payı ve katkıları olan gazeteci dostumuz Onur Aktaş'a da teşekkür ederek her iki isme günün anısına birer plaket takdim etti.

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