Ziynet Sali Hakkında Gözaltı İddialarına Avukatından Yanıt: “Yurtdışında!”

Bu sabaj ünlü isimleri sarsan uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen isimlerden biri olan Ziynet Sali hakkında çıkan gözaltı iddialarına yanıt geldi. Ünlü şarkıcının avukatı Cemil Cem Eribol, yaptığı yazılı açıklamada “Müvekkilim yurtdışındadır, gözaltına alınmamıştır” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ziynet Sali’nin avukatı Cemil Cem Eribol, kamuoyuna yaptığı açıklamada basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilem Ziynet Sali’nin de gözaltına alındığı şeklindeki haberler doğru değildir. Müvekkilem ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir.

Ayrıca müvekkilem, hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma konusu ve kişileriyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Müvekkilem Ziynet Sali’nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”