Yeni Rolü İçin Direk Dansına Başladı! Seray Kaya Şaşırttı

Seray Kaya, yeni sinema filmi “Sultana” için ciddi bir hazırlık sürecine girdi. Filmde direk dansçısı Tülay karakterini canlandıracak olan oyuncu, rolü için alışılmışın dışında bir çalışma yapıyor. Kaya’nın antrenman görüntülerini gören takipçileri ise oyuncunun bu hazırlığını oldukça konuşuyor.

Kaya, karakteri sadece kamera karşısında canlandırmakla yetinmek istememiş. Rolün gerektirdiği fiziksel performansı gerçekten verebilmek için profesyonel direk dansı dersleri almaya başlamış.

Rolü İçin Kolları Sıvadı

Yeni karakteri için haftalar öncesinden çalışmaya başlayan Seray Kaya, özel bir eğitim programına dahil oldu. Pole dance olarak da bilinen direk dansı konusunda profesyonel eğitim alan oyuncu, antrenmanlarını düzenli şekilde sürdürüyor.

Filmde Tülay karakterine hayat verecek olan Kaya’nın bu süreçte hem fiziksel olarak hazırlanması hem de karakterin hareketlerini doğal bir şekilde yansıtması hedefleniyor.

Antrenmanlarını Sosyal Medyada Paylaşıyor

Seray Kaya’nın hazırlık süreci sadece sette devam etmiyor. Oyuncu, stüdyoda yaptığı antrenmanlardan kısa videoları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Görüntülerde Kaya’nın hareketleri öğrenmek için yoğun şekilde çalıştığı görülüyor. Zorlu antrenmanlara rağmen pes etmeyen oyuncu, yeni rolü için ne kadar ciddi hazırlandığını da bu paylaşımlarla göstermiş oluyor.

Takipçileri de Kaya’nın videolarına büyük ilgi gösteriyor. Oyuncunun daha önceki rollerinden oldukça farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak olması, filme yönelik merakı da artırıyor.

“Sultana” Merak Uyandırıyor

Seray Kaya’nın canlandıracağı Tülay karakterinin hikâyede nasıl bir yere sahip olacağı şimdilik tam olarak bilinmiyor. Ancak oyuncunun rol için şimdiden özel eğitim almaya başlaması, karakterin fiziksel açıdan oldukça iddialı olacağının sinyalini veriyor.

Kaya’nın haftalardır devam eden hazırlıklarının ardından “Sultana” filminde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.